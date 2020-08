PSG-Bayern : Neymar et Mbappé ont-ils planté Paris ?

publié le 24/08/2020 à 18:19

L'un voulait continuer à "marquer l'histoire" de son pays, l'autre boucler son excellent tournoi dans le jeu par un but. Ni Kylian Mbappé, ni Neymar ne sont parvenus à marquer en finale de la Ligue des champions, dimanche 23 août à Lisbonne. Le PSG devra encore patienter avant de décrocher sa première étoile. Le Bayern Munich, vainqueur 1-0 grâce à un but du Français Kinglsey Coman, formé à Paris, en compte désormais six.

Les deux stars parisiennes, achetées pour près de 400 millions d'euros à l'été 2017, ont-elles "planté" leur club ? Philippe Sanfourche, présent à Lisbonne pour RTL, répond par la négative. "Je ne pense pas qu'il faille regarder la défaite du PSG par le prisme Neymar et Mbappé. Je pense que les carences sont ailleurs et que la force collective du Bayern était plus importante que le fait que Neymar et Mbappé n'aient pas marqué".

Pour le journaliste, "ils ont eu des occasions", mais "ils avaient en face d'eux, très probablement, le meilleur gardien de but de l'histoire du jeu (...) L'arrêt de Neuer sur Neymar en première période est exceptionnel. Si c'est un autre gardien, le but est marqué et tout le monde encense Neymar ce matin".

Stéphane Pauwels, en revanche, estime que "ces deux joueurs n'ont pas été à la hauteur (...) Neymar n'a pas fait la différence, Mbappé non plus". "Il faut quand même se poser les bonnes questions, poursuit l'habitué de l'émission On refait le match. Est-ce que Tuchel a bien une philosophie de jeu ? On ne peut pas demander à Neymar de décrocher, de venir chercher les ballons à 60 m du but et d'aller mettre des buts".