Ligue des champions : quand démarre l'édition 2020-2021 avec le PSG, l'OM et Rennes ?

publié le 24/08/2020 à 17:00

Il y a un an, le PSG, Lille et Lyon s'apprêtaient à connaître le nom de leurs adversaires en phase de poules de la Ligue des champions. Le tirage au sort avait eu lieu le 29 août. Depuis, la pandémie de coronavirus a tout chamboulé, obligeant l'Uefa à repenser la phase à élimination directe de sa compétition phare. Initialement prévue le 30 mai, la finale s'est ainsi disputée dimanche 23 août, avec la victoire du Bayern Munich sur le PSG (1-0).

Ce décalage de trois mois, l'instance dirigeante du football européen espère le réduire à deux pour le début de la prochaine édition, la 66e du nom. Le tirage au sort de la prochaine phase de groupes est prévu le 1er octobre et doit se tenir à Athènes. La 1ère journée est programmée les 20 et 21 octobre, la 2e les 27 et 28 octobre, la 3e les 3 et 4 novembre, la 4e les 24 et 25 novembre, la 5e les 1er et 2 décembre, la 6e les 8 et 9 décembre.

Si les conditions sanitaires le permettent, le retard initial sera alors réduit à néant, et les 8es de finale pourront avoir lieu en 2021 comme d'habitude, en février et mars. La finale est déjà programmée au samedi 29 mai au stade Atatürk d'Istanbul, initialement retenu pour celle que Parisiens et Munichois viennent de se jouer à l'Estadio da Luz de Lisbonne.

Les tours préliminaires ont déjà démarré

Trois représentants de la Ligue 1 seront encore sur la ligne de départ de la phase de poules, sans devoir en passer par les tours préliminaires (qui ont d'ailleurs déjà commencé, le 8 août, et se poursuivront jusqu'au 30 septembre). Il s'agit du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et du Stade Rennais, les trois premiers au moment de l'arrêt du dernier championnat de Ligue 1 en mars.

Pour Rennes, ce sera une grande première. Le club breton a touché le gros lot grâce au Séville FC : il devait initialement disputer deux tours préliminaires pour s'asseoir à la table des grands mais la victoire du club espagnol en Europa League le propulse directement parmi les 32 équipes qualifiées, comme le veut le règlement de l'UEFA.

Du très lourd pour Rennes ?

Il y aura sans doute au moins une équipe de renom au Rhoazon Park à l'automne car les Rouge et Noir seront placés dans le 4e et dernier chapeau lors du tirage au sort. Le 1er comporte le PSG, que Rennes ne peut pas affronter car venant du même pays, Séville, le Real Madrid, Liverpool, la Juve, le Bayern, le FC Porto et le Zénith Saint-Pétersbourg.

Dans le 2e on retrouve le Barça, l'Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, le Chakhtar Donetsk, le Borussia Dortmund et Chelsea. Il y aura assurément le RB Leipzig, l'Inter Milan et la Lazio Rome dans le 3e, et peut-être l'OM en fonction des résultats des tours préliminaires.

L'OM reste sur un 0 pointé

Celui qui est toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions, en 1993, n'a plus participé à la phase de poules depuis la saison 2013-2014. Dans un groupe avec le Borussia, Arsenal et Naples, ce fut un chemin de croix : six défaites en six matches, cinq buts inscrits, 14 encaissés.