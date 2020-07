FC Barcelone : en plein doute, le club s'en remet à Lionel Messi

publié le 20/07/2020 à 12:55

Rien ne va plus au Barca... sauf Lionel Messi. L'Argentin, auteur d'un doublé ce dimanche 19 juillet, a terminé la saison meilleur buteur du Championnat espagnol. Il remporte le prix Pichichi pour la 4e année consécutive, la 7e fois au total dans sa carrière. Pour autant, le sextuple vainqueur du Ballon d'Or est certainement le seul à pouvoir sourire à Barcelone.

À trois semaines d'affronter Naples en huitième de finale retour de ligue des Champions, le club Catalan est en plein doute. Il faut "changer en profondeur", a lancé Lionel Messi après la défaite de son équipe contre Osasuna le 16 juillet dernier. "Le sentiment de l'équipe, c'est qu'elle essaie et n'y arrive pas. Je l'ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue de cette manière, ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions", a déclaré l'Argentin sur la chaîne Movistar.

Car oui, après le perte du titre en Liga, au profit du Real Madrid, le Barça est désormais tourné vers la C1, avec une échéance contre le Napoli le 8 août prochain.

Réunion "au sommet" entre Messi et Sétien

Un homme est au centre des critiques en Catalogne, l'entraîneur Quique Sétien, plus que jamais sur la sellette. Ce lundi, le journal local Mundo Deportivo nous apprend qu'une réunion "au sommet" a eu lieu la veille entre l'entraîneur espagnol et Lionel Messi. Une réunion d'une heure où les deux hommes auraient clarifié la situation et les objectifs pour la C1.

Le Barça devrait donc faire avec Quique Sétien pour le match retour face à Naples. Pour ce qui est de la saison prochaine, le sort du coach espagnol de 61 ans devrait dépendre du parcours des Blaugranas en Ligue des champions.

La piste Laurent Blanc

Alors que Barcelone pourrait vouloir se séparer de Quique Setien, du côté de la presse espagnole, on s'active à trouver qui pourrait le remplacer. Un nom circule depuis plusieurs jours : Laurent Blanc. L'entraîneur français, sans club depuis son limogeage du Paris Saint-Germain en 2016, a rejoint l'écurie du "super-agent" portugais Jorge Mendes.

Ce dernier l'aurait proposé au FC Barcelone et à en croire les indiscrétions du quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, l'option aurait séduit le Barça. Certaines rumeurs annoncent même que l'ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG pourrait rejoindre le banc de Barcelone dès le huitième de finale retour de C1 contre Naples.

Le média espagnol Sport, annonce même que Laurent Blanc serait d'accord pour signer un contrat court d'un an, jusqu'aux élections du futur président du Barça à la fin de saison prochaine.