publié le 11/03/2019 à 21:43

Il est de retour. Neuf mois après son départ surprise du Real Madrid, Zinédine Zidane va de nouveau s'asseoir sur le banc des Merengues, avec qui il a remporté les trois dernières Ligue des Champions. Une première pour un entraîneur dans l'ère moderne.



Parti en héros, beaucoup de choses ont changé depuis sa sortie par la grande porte. Éliminé de Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam, de la Coupe du Roi et distancé en championnat avec 12 points de retard sur le FC Barcelone, c'est un vaste chantier qui attend "Zizou" et les joueurs madrilènes.

Si le champion du monde 98 aura à cœur de bien finir l’exercice en cours, la fin de saison ressemble plus à une préparation pour l'année prochaine : "On va faire les choses bien dès samedi. C’est un jour heureux pour moi car je reviens ici. Et je pense juste aux 11 matchs qui arrivent, mais ces 11 parties c’est pour préparer la prochaine saison" a-t-il reconnu.

"Mon coeur m'a dit, tu t'es bien reposé"

Cinq jours avant son premier match ce samedi 16 mars face au Celta Vigo, Zidane est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le navire madrilène le 31 mai dernier : "Quand je suis parti c’était le moment de partir, confie "Zizou". Le vestiaire avait besoin que je parte. Après deux ans et demi, il fallait un changement. Je pensais que ma décision était bonne mais maintenant j’ai envie de reprendre ici. J’ai eu d’autres propositions mais j’ai voulu revenir ici."



Lorsque son président Florentino Perez l'a appelé pour lui proposer de revenir, sa décision s'est prise naturellement : "Depuis 9 mois je n’ai pas donné d’interviews. Mais quand le président m’a appelé je ne pouvais pas dire non, surtout après ce qu’il s’est passé. Après avoir beaucoup gagné c’est normal d’avoir une baisse de forme. La seule chose qui m’anime c’est de revenir. J’ai envie de revenir car c’est le moment. Mon cœur m'a dit, tu t'es bien reposé".



L'entraîneur français a conclu sa conférence de presse en estimant que ce qui l'attend va être plus difficile que lors de son premier passage : "C’est un plus gros défi car c’est une deuxième fois. Je suis animé par autre chose et c’est un deuxième projet qui se met en place. Entraîner c’est bien mais entraîner le Real Madrid c’est autre chose".



Redonner de l’allant à une formation qui a régné sans partage sur l’Europe pendant trois saisons sera donc son premier objectif. Avant de se concentrer sur le prochain mercato estival pour donner un second souffle à un effectif en fin de cycle. Un passage obligatoire pour reconquérir les sommets.