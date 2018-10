Kylian Mbappé en exclusivité sur RTL : "'Time', une opportunité incroyable"

publié le 12/10/2018 à 06:56

"Je veux toujours apporter quelque chose à mon équipe." Dans une interview exclusive consacrée à RTL, le prodige du football Kylian Mbappé, 19 ans, revient sur la ferveur qui l'entoure depuis qu'il a fait revenir vingt ans après, avec ses coéquipiers, la Coupe du Monde dans l'Hexagone. "C'est incroyable tout l'amour que les Français me portent, j'essaie de le rendre sur le terrain comme je peux", confie-t-il.



On a le sentiment que ce titre de champion du monde l'a rendu plus fort et lui fait démarrer la saison au PSG dans les meilleures dispositions. "C'est sûr que la Coupe du Monde, ça change votre vie", affirme l'attaquant. RTL vous l'annonce ce matin, Kylian Mbappé a reversé sa prime du Mondial à une association. "J'ai été éduqué avec des valeurs qui sont les miennes et j'essaye de les garder et qu'elles m'accompagnent partout où je vais", explique-t-il.



Hasard du calendrier, tandis qu'il a permis à la France d'égaliser jeudi 11 octobre face à l'Islande, l'attaquant des Bleus fait la couverture du prestigieux Time Magazine cette semaine. La journaliste Vivienne Walt qui a réalisé son interview le présente comme l'un des "leaders de la prochaine génération". "Time, c'était une opportunité incroyable", dit-il sur RTL.

Ballon d'or cette année, à 19 ans seulement ? Là n'est pas son objectif premier. "Ça va au-delà du Ballon d'or. Bien sûr je ferai tout ce qui est en mon possible pour pouvoir le remporter mais je n'y pense pas parce que je suis quelqu'un qui lorsqu'il pense trop à quelque chose devient trop individualiste", confie l'attaquant.