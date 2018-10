Départ du Real Madrid, Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo se livre

Ronaldo célèbre son premier but officiel avec la Juventus Turin le 16 septembre

publié le 29/10/2018 à 15:49

Doublé lors de la 8e journée à Udinese, ouverture du score face au Genoa la semaine suivante, nouveau doublé à Empoli pour offrir la victoire à la Juve samedi 27 octobre : pendant que le Real Madrid sombre, Cristiano Ronaldo semble avoir déjà trouvé son rythme de croisière sous ses nouvelles couleurs. Quand les Madrilènes inquiètent en attaque, notamment, lui prouve qu'il reste à 33 ans une machine à buts.



C'est dans ce contexte que "CR7" se confie dans le magazine France Football à paraître mardi 30 octobre. Pourquoi a-t-il fait le choix cet été de quitter le Real pour la Juventus Turin après neuf saisons en Espagne ? "Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président (Florentino Pérez, ndlr), qu'on ne me considérait plus comme au début", révèle le Portugais.

"Les quatre ou cinq premières années, j'avais la sensation d'être Cristiano Ronaldo. Moins après", poursuit-il, parlant de lui à la troisième personne. Le Portugais assure aussi que sa "décision de partir n'a pas été prise en fonction" du départ de Zinédine Zidane, même si "c'est l'un de ces petits détails qui me confortaient dans ce que je pensais de la situation au club (...) À défaut de me faire partir, cela ne m'a pas retenu".



"Si j'avais fait de mon transfert une affaire d'argent, je serais allé en Chine, où j'aurais gagné cinq fois plus qu'ici ou qu'au Real, poursuit le champion d'Europe 2016 avec la sélection portugaise. Je ne suis pas venu à la Juve pour le fric".

Enfin, au sujet du Ballon d'Or, qui sera décerné le 3 décembre, il estime encore "le mériter cette année", après ses sacres de 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. "Oui, je rêve de gagner le Ballon d'Or pour la sixième fois et de dépasser, dans le cas présent, Lionel Messi". Son grand rival argentin a, lui, décroché la récompense suprême individuelle en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015.