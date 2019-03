Marseille : comment l'OM s'est redressé

publié le 11/03/2019 à 13:35

La réception de Bordeaux dans le contexte particulier du huis clos restera-t-elle finalement comme le point de départ d'une incroyable résurrection à Marseille ? Cinq semaines plus tard, au lendemain d'un succès contre Nice (1-0), les supporters phocéens se reprennent à rêver de la 3e place de Ligue 1, synonyme de Ligue des champions, au nez et à la barbe de Lyon.



Retour sur cette soirée du mardi 5 février. L'OM, qui n'a gagné qu'un seul de ses 12 derniers matches, pointe à la 10e place en championnat. Le retard sur Lille (2e) est de 15 points, celui sur l'OL (3e) de 12 unités. Un gouffre.

Rudi Garcia, dont les jours semblent comptés, doit en plus se passer de Florain Thauvin, Kevin Strootman (suspendus), Adil Rami, Dimitri Payet (blessés), Luiz Gustavo (malade) et Mario Balotelli, pas qualifié pour ce match en retard de la 18e journée.

Caleta Car-Kamara derrière, Sanson-Lopez au milieu

Mais face à des Girondins apathiques et vide réduit à 10, le bricolage opéré par Garcia s'avère payant. L'OM arrache l'essentiel (1-0). La paire défensive composée de Boubacar Kamara (buteur à la 42e minute) avec le pestiféré Duje Caleta-Car tient le coup ; Maxime Lopez et Morgan Sanson assurent au milieu. Par la force des choses, le coach vient de poser les bases du renouveau.



Trois jours plus tard, Marseille enchaîne à Dijon (1-2) en dépit de l'ouverture du score précoce des Bourguignons (18e). Déjà buteur lors de sa première sous le maillot ciel et blanc contre Lille (défaite 1-2), Balotelli égalise (56e) avant un exploit personnel de Lucas Ocampos (74e). Deux succès de rang, ce n'était plus arrivé depuis novembre, contre Dijon déjà, puis à Amiens.

Balotelli a fait du bien à l'OM

La réception des mêmes Picards permet à l'OM de signer la passe de trois le samedi 16 février. Thauvin (19e) et Balotelli (25e) permettent au Vélodrome de passer une fin d'après-midi tranquille. L'incendie est éteint, peut-être provisoirement, mais Garcia et ses joueurs retrouvent de la sérénité à l'entraînement, de la confiance en match. Toujours en 4-4-2 avec le duo Balotelli-Germain en pointe, Marseille repart de Rennes avec un bon nul (1-1, but de Germain) qui étire la série d'invincibilité à quatre matches.



Avec Saint-Étienne et Nice, la suite du programme s'annonce corsée, avant un déplacement à Paris pour le "Clasico" le dimanche 17 mars. devant leur public, les partenaires du capitaine Steve Mandanda font pourtant le plein. Encore grâce au duo Balotelli-Thauvin d'entrée face aux Verts (2-0, buts aux 12e et 20e minute). Sur une tête de la recrue italienne contre les Aiglons (1-0, 61e). Soit le cinquième but de "Super Mario" en sept matches avec l'OM alors qu'il n'en avait marqué aucun avec Nice d'août à janvier.

Marseille-Lyon lors de la 36e journée

Cinq victoires, un nul, quatre "clean sheets" (matches sans prendre de buts) d'affilée au Vélodrome, du jamais vu depuis 2003. Le seul club français vainqueur de la Ligue des champions (1993) revit. À 10 journées de la fin de la saison, le voilà 4e de Ligue 1. Lille reste certes solidement accroché à la 2e place avec 10 points d'avance. Mais Lyon n'est plus qu'à trois longueurs, alors qu'un OM-OL est programmé le dimanche 12 mai (36e journée), une semaine après un Lyon-Lille. Alléchant.