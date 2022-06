Euro 2022 féminin : qui diffuse les 31 matches de la compétition ?

16 équipes dont la France sur la ligne de départ : la 13e édition du championnat d'Europe dames de football se déroule du mercredi 6 au dimanche 31 juillet en Angleterre. Seules quatre nations sont pour l'instant parvenues à inscrire leur nom au palmarès : la Suède (1984), la Norvège (1987, 1993), les Pays-Bas (2017), et surtout l'Allemagne, sacrée à huit reprises (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013).

Les Bleues, elles, n'ont jamais dépassé les quarts de finale. Mais cinq ans après la dernière édition en Hollande et trois après leur élimination en quart de "leur" Mondial face aux futures championnes du monde américaines, les joueuses de Corinne Diacre déboulent en pleine confiance. 3e au classement Fifa derrière les USA et la Suède, la France n'a perdu qu'un seul de ses 29 derniers matches (deux nuls).

Wendie Renard et ses partenaires (groupe D) entreront en lice face à avec l'Italie (14e au classement Fifa) le dimanche 10 juillet (21h), puis affronteront la Belgique (20e) le jeudi 14 juillet (21h) et l'Islande (18e) le lundi 18 juillet (21h). Ces trois rencontres seront à suivre à la télévision sur TF1, qui a aussi obtenu les droits pour deux quarts (dont celui des Bleus si elles se qualifient), les demies et la finale.

Six autres affiches du premier tour seront proposées sur la petite sœur de TF1, TMC. Pour ivre la compétition en intégralité, soit 31 matches, il faudra se diriger vers les chaînes du groupe Canal+. RTL.fr sera de son côté pour toutes les rencontres de l'équipe de France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info