DIAPORAMA - Ligue 1 : Monaco, PSG, Lyon... Découvrez les nouveaux maillots pour la saison 2022-2023

La nouvelle saison de Ligue 1 ne débute que le vendredi 5 août mais plusieurs clubs ont déjà dévoilé sous quelles couleurs évolueront leurs joueurs à la rentrée. À l'heure actuelle, 9 clubs sur 20 ont déjà révélé leur nouvelle tunique pour la saison 2022-2023.

Comme chaque année, certaines tenues ne passent pas auprès des supporters. C'est notamment le cas du maillot domicile du Paris Saint-Germain, révélé ce mercredi 29 juin. Avec une très large bande blanche au centre et un nouveau sponsor "Qatar Airways", certains le qualifient tout simplement d'"immonde" sur les réseaux sociaux.

D'autres clubs sont restés sobres et ont fait le choix de la continuité. L'Olympique Lyonnais a par exemple déplacé la bande rouge et bleu au centre du maillot alors qu'elle se trouvait sur la gauche, au niveau de l'écusson la saison dernière. L'AS Monaco conserve le même schéma, un rouge et blanc coupé en deux par une diagonale. De son côté le Stade Rennais prouve encore qu'il apprécie les détails. On peut voir dans leur nouveau maillot plusieurs petites hermines en hommage à la région bretonne.

