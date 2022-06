Real Madrid : la Une du journal "Marca" sur les "racines africaines" des joueurs fait polémique

"Africa Power". Sur la Une du journal espagnol Marca de ce lundi 27 juin, une carte du continent africain avec des girafes, des dromadaires et une savane occupe la place centrale. Autour, six joueurs du Real Madrid : Karim Benzema, Ferland Mendy, David Alaba, Antonio Rüdiger, Aurélien Thouaméni et Edouardo Camavinga.

Depuis la divulgation de cette Une sur Twitter dimanche soir, les réactions indignées sont très nombreuses sur les réseaux sociaux. Beaucoup considèrent ce lien avec l'Afrique déplacé, étant donné que les joueurs présents sur la Une sont Français, Allemands ou encore Autrichiens. Parmi les six, seul Edouardo Camavinga est né en Angola avant de rejoindre la France à deux ans.

Le sous-titre du journal indique que "Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Camavinga et Benzema se vantent d’avoir des origines africaines, bien qu’ils aient grandi loin du continent. Ils confortent une histoire ouverte avec Eto’o, Zidane, Geremi, Makelele ou Diarra".

Autre source de réactions de mécontentement, Marca ajoute même que le Real Madrid a une nouvelle "feuille de route" dans son recrutement. Le quotidien a été cité plus de 5.000 fois sur Twitter et son nom est apparu dans le top des tendances du réseau social.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info