L'attaquant parisien a pris tout le monde de court dimanche 19 mai en évoquant son avenir, en marge de la cérémonie des trophées UNFP, "peut être au PSG, ou peut être ailleurs pour un nouveau projet", avait-il indiqué. Une petite phrase qui a fait l'effet d'une bombe car on sait que le Real Madrid de Zinédine Zidane est en embuscade. Mais alors que veut vraiment l'attaquant parisien ?



Selon les informations de RTL, le meilleur joueur de l'année souhaiterait rester au PSG. Même si la pression du Real Madrid existe, l'attaquant et son entourage confirment son envie de poursuivre dans le club parisien. Kylian Mbappé se voit bien un jour sous la tunique blanche mais pas tout de suite.

Son histoire avec le PSG n'est pas terminée puisqu'il est venu pour remporter la Ligue des champions. Il sait quelle place unique il occuperait au Panthéon du football français s'il y parvenait. S'il met la pression aujourd'hui c'est pour être placé dans les meilleures conditions au cœur de ce projet.

Que demande-t-il concrètement au PSG ?

Il n'est pas question d'argent. D'ailleurs une prolongation de contrat n'est pas d’actualité. Il lui reste trois ans avec le club parisien, un accord dont il se contente. Il n'est pas question non plus de sacrifier Edinson Cavani, tous les bons joueurs doivent rester au PSG selon lui.



En revanche, il veut jouer à la pointe de l'attaque, pourquoi pas avec Cavani. Son objectif est de continuer à marquer toujours plus de buts, être décisif autant que Neymar et donc viser le ballon d'or à armes égales.