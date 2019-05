Mbappé, Galtier, Marozsan... Découvrez le palmarès des trophées UNFP 2019

publié le 19/05/2019 à 23:06

Le ballon rond était à l'honneur ce dimanche soir. Avant l'ultime journée de Ligue 1, prévue vendredi 24 mai, l'UNFP (l'Union nationale des footballeurs professionnels) a décerné ses prix pour cette saison 2018-2019. Ligue 1, Ligue 2, Division 1 féminine... Les "César" du football n'ont oublié personne.



Après Neymar, sacré meilleur joueur de Ligue 1 l'année dernière, c'est un autre Parisien qui a décroché ce titre honorifique. Déjà sacré meilleur espoir, Kylian Mbappé, plébiscité par ses pairs, a également été nommé meilleur joueur devant ses coéquipiers Neymar et Angel Di Maria ainsi qu'Hatem Ben Arfa (Stade Rennais) et Nicolas Pépé (LOSC).



Une distinction logique. Si Kylian Mbappé n'a pu empêcher les éliminations précoces de son club en Ligue des champions et Coupe de la Ligue, il est le grand artisan du titre de champion de France et règne en maître sur le classement des buteurs (32 buts), loin devant Nicolas Pépé (22 buts).

Le LOSC bien représenté

Mais les Lillois ont également été à l'honneur de ces trophées UNFP. Surprenant dauphin du Paris Sait-Germain, le LOSC a été sacré dans la catégorie "meilleur gardien", "meilleur entraîneur" et aussi "plus beau but".



Chez les filles, en cette année de Coupe du monde en France, quatre joueuses de l'Olympique Lyonnais (Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Amel Majri, Dzsenifer Marozsan) et une du PSG (Kadidiatou Diani) se disputent la récompense. Auteur d'une nouvelle saison exemplaire sur la scène nationale et européenne, c'est l'Allemande Dzsenifer Marozsan qui a raflé la mise.

Découvrez le palmarès complet

Ligue 1 :

Meilleur joueur : Kylian Mbappé (Paris SG)

Meilleur espoir : Kylian Mbappé (Paris SG)

Meilleur gardien : Mike Maignan (Lille)

Meilleur entraîneur : Christophe Galtier (Lille)

Meilleur arbitre : Clément Turpin

Plus beau but : Loïc Rémy (Lille)

Ligue 2 :

Meilleur joueur : Gaëtan Charbonnier (Brest)

Meilleur gardien : Vincent Demarconnay (Paris FC)

Meilleur entraîneur : Pascal Gastien (Clermont)

Meilleur arbitre : William Lavis

Plus beau but : Wilfried Moimbé (Nancy)

Division 1 :

Meilleure joueuse : Dzsenifer Marozsan (Lyon)

Meilleure espoir : Marie-Antoinette Kakoto (Paris SG)



Meilleur joueur français à l'étranger : Karim Benzema (Real Madrid)



Trophée d'honneur : Didier Drogba