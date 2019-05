publié le 17/05/2019 à 18:20

C'est une réaction qui pourrait attrister de nombreux supporters parisiens. Thomas Tuchel a balayé ce vendredi 17 mai la rumeur liant au Paris Saint-Germain la star Antoine Griezmann, dont l'annonce du départ de l'Atlético a secoué le mercato. "Ce n'est pas réaliste!", a déclaré l'entraîneur allemand.



"Il peut jouer avec toutes les équipes du monde. Ça fait plaisir à tous les entraîneurs et toutes les équipes. En ce moment, ce n'est pas réaliste", a expliqué l'ancien technicien du Borussia Dortmund, à la veille d'affronter Dijon, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.



Le PSG, qui a déjà dépensé des sommes astronomiques par le passé, notamment en faisant signer Neymar en 2017 pour 222 millions d'euros, revient souvent dans les discussions quand il s'agit de transferts. Mais la priorité du club n'est pas en attaque, mais bien en défense, a rappelé Thomas Tuchel : "On recherche des joueurs avec certains profils. On doit créer une équipe. Il y a des profils dont on a besoin. Ce sont encore des joueurs défensifs. On doit commencer avec ça", a-t-il assuré. L'été s'annonce mouvementé dans la capitale.

