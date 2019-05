publié le 20/05/2019 à 08:37

Kylian Mbappé a été élu par ses pairs meilleur joueur et meilleur espoir du Championnat de France pour la saison 2018-2019, dimanche 19 mai, lors de la cérémonie des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Mais il a également sous-entendu que son avenir ne se trouverait peut-être pas au Paris Saint-Germain. Un dérapage visiblement contrôlé.



"J'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière. Parce que j'ai découvert énormément de choses ici et c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet", a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.

D'après nos informations, il s'agirait surtout de mettre la pression sur le club parisien. L'entourage proche du joueur confirme la volonté de Kylian Mbappé de rester à Paris la saison prochaine, malgré l'intérêt prononcé du Real Madrid. Mais les points de tension existent au PSG : ils concernent le terrain, et il va falloir les régler pour continuer l'aventure.

À écouter également dans ce journal

Cannes - C'est l'une des images qu'on retiendra de cette 72e édition du Festival de Cannes. Alain Delon était en larmes sur le tapis rouge, sur la musique du "Clan des siciliens", puis sur scène. L'acteur s'est vu remettre une Palme d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière.



Médecine - Dans l'affaire Vincent Lambert, alors que le médecin a annoncé l'arrêt des soins pour cette semaine, près de 200 personnes se sont réunies devant le CHU de Reims. Parmi elles, Vivianne, la mère de Vincent Lambert, qui dénonce une "euthanasie passive".



Européennes - À une semaine du scrutin, le ton est encore monté d'un cran ce week end entre LaREM et le RN. La majorité réclame des explications sur la présence de Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump à Paris.