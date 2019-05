publié le 06/05/2019 à 17:58

Alphonse Areola n'a pas réussi à convaincre le staff et les dirigeants du PSG. Le dossier "gardien de but" repart donc de plus belle dans le club de la capitale. Cela fait plusieurs années que les Franciliens sont à la recherche du portier à la hauteur des ambitions du club. Après les échecs de Sirigu, Trapp et même de la légende Gigi Buffon, les dirigeants se penchent sur le cas de l'espagnol de Manchester United David de Gea (28 ans).



Selon les informations du Daily mail, le portier serait sur le point de quitter son club avec qui il est en contrat jusqu’en 2020. Il partirait un an avant la fin de son contrat, pour connaître la Ligue des champions l’année prochaine. En effet, depuis leur match nul face à Huddersfield ce dimanche 5 mai 2019 (1-1), Manchester United est assuré de ne pas pouvoir jouer la Ligue des champions la saison qui vient.

Depuis cette contre-performance face au dernier du championnat, Huddersfield, le club aurait posé un ultimatum à son gardien : accepter une prolongation du contrat pour 21 millions d'euros par an, ou quitter le club. Le joueur a une semaine pour répondre, s'il ne prolonge pas, Paris sera encore plus actif sur le dossier.

Un passerelle Paris-Manchester ?

Son salaire est actuellement de près de 400.000 euros par semaine, soit plus de 20 millions d'euros par an. C'est le plus gros salaire de Première Ligue avec celui de son coéquipier Alexis Sanchez. David de Gea, nommé meilleur joueur du club à quatre reprises en cinq ans, serait un recrutement de grande envergure pour le Paris Saint-Germain.



Le coût d'une éventuelle offre de transfert du PSG n'a pas été communiqué, la valeur marchande du joueur serrait de 70 millions d'euros, selon le site spécialiste Transfertmarkt. Un prix fort en plus du salaire élevé qu'il demande annuellement.



À moins que l'attaquant Edinson Cavani (32 ans) ne rentre dans la danse. En effet, on parle de l'uruguayen chez les red devils. Auquel cas, on pourrait envisager un échange entre les deux joueurs, même si pour l'instant, Edinson Cavani est plutôt annoncé à l'Atletico Madrid.