publié le 30/04/2019 à 16:36

Un joueur pour trois clubs, voire quatre. La destination estivale du milieu de Tanguy Ndombele est incertaine. La Juventus Turin et le Real Madrid sont sur le coup, à en croire la presse transalpine et ibérique. Mais Manchester City et le PSG sont loin d'avoir renoncer à attirer le milieu de 22 ans.



Alors que le président de Lyon Jean-Michel Aulas a estimé le prix du joueur acheté à Amiens pour 8 millions d'euros l'été dernier à 100 millions d'euros un an plus tard, le Real aurait fait une proposition comprise entre 70 et 80 millions d'euros, selon le journal espagnol AS. Une somme que le club rhodanien serait finalement prêt à accepter.

La Juventus Turin est également intéressée par le profil du néo-international français. Or Jean Michel Aulas assure dans le journal italien Tuttosport : "Andrea Agnelli (président de la Juve, ndlr) est exceptionnel. À offre égale, mon as ira à la Juve". La partie de poker est lancée.

Un salaire de 3,5 millions à Manchester City

Ndombele a aussi tapé dans l’œil de Pep Guardiola, lorsque Lyon et Manchester City se sont rencontrés en phase de poules de Ligue des champions (victoire de Lyon à Mancherster 1-2 le 19 septembre 2018, 2-2 au retour le 27 novembre). Le club anglais aurait lui aussi fait une offre à l'OL de l'ordre de 70 millions d'euros, avec un salaire de 3,5 millions d'euros par an, soit un million de plus que son salaire actuel.



Enfin, en mars dernier, le Paris Saint-Germain avait fait de Tanguy Ndombele l'une de ses priorités. Cependant, le club de la capitale se rapproche de plus en plus du Brésilien de Naples Allan. Difficile de penser, à cause du fair-play financier, que le PSG puisse faire venir le Lyonnais en plus du Napolitain.