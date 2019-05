Drame de Furiani : 54% des Français veulent interdire les matches le 5 mai

publié le 04/05/2019 à 19:00

Le "drame de Furiani" a marqué les esprits. Le 5 mai 1992, 18 personnes étaient mortes et 2.300 autres blessées dans l'effondrement d'une tribune métallique géante du stade de Furiani, juste avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille.



27 ans après les faits, plus de huit Français sur dix ont déjà entendu parler de cette tragédie. En effet 85% des Français et 90% des amateurs de football ont entendu parler vaguement ou précisément de cet épisode.

Une majorité des Français se dit d'ailleurs favorable à rendre hommage chaque année aux victimes en faisant du 5 mai une journée sans match de football professionnel en France. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama

1. Plus de matches le 5 mai pour 54% des Français

54% des Français et 59% des amateurs de foot sont d’accord avec le collectif des victimes de Furiani pour réclamer, qu’en hommage aux victimes, plus aucun match de football professionnel ne soit joué le 5 mai.



Une bataille menée depuis de longues années par le collectif corse. En 2015, la Fédération française de football et le gouvernement de l'époque étaient tombé d'accord pour que les footballeurs ne foulent plus les pelouses des stades français le 5 mai, si celui-ci est un samedi.

Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. S'il y avait des matches, les Français ne seraient pas choqués

Pour autant, ni les Français (68%) ni les amateurs de football (62%) ne seraient choqués si les matchs prévus ce dimanche 5 mai étaient finalement maintenus par les dirigeants du football français.

Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Des stades mieux sécurisés selon les amateurs de foot

Heureusement, les deux-tiers des amateurs de football (66%) estiment qu’aujourd’hui les stades sont mieux sécurisés. Les Français dans leur ensemble, sont un peu plus pessimistes que les amateurs de foot : ils sont, eux, un peu plus d’un sur deux (52%) à penser qu’un tel drame pourrait se reproduire. Puissent les premiers avoir raison et les seconds se tromper

Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

L'enquête a été effectuée sur internet du 30 avril au 2 mai 2019, auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 452 amateurs de football, selon la méthode des quotas.