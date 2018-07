publié le 28/06/2017 à 13:38

Le mardi 4 juillet pourrait prendre en 2017 des allures de psychodrame pour dirigeants et supporters du Paris Saint-Germain. Marco Verratti sera-t-il ou non présent à la reprise de l'entraînement des vice-champions de France ? Depuis plusieurs jours, la question alimente nombre de conversations, suscitant l'inquiétude dans les rangs parisiens. Après cinq saisons dans la capitale française, le milieu italien de 24 ans va-t-il effectivement déclencher le bras de fer pour rejoindre le FC Barcelone ?



À en croire les informations du quotidien catalan Sport de mercredi 28 juin, les dirigeants du Barça ont coché cette date du 4 juillet et l'ont fait savoir à l'entourage du joueur ainsi qu'au PSG. Si le "Hibou" de Pescara ne reprend pas avec ses partenaires, ils passeront à l'offensive, avec une première offre de 80 millions d'euros. D'ici là, Paris a donc sept jours pour envoyer à sa pépite au moins un signal de son ambition. C'est à dire recruter un joueur de classe mondiale à même de lui permettre de toujours rêver de la Ligue des champions.

Pepe tout proche, Saul Niguez convoité

Deux noms à même de rassurer Verratti sont à la une de la presse européenne : Pepe et Saul Niguez. Selon Le Parisien, la signature du défenseur portugais du Real Madrid (34 ans) est de nouveau imminente, et le feuilleton relancé. Concernant le milieu de l'Atlético de Madrid, bluffant la veille avec l'Espagne en demi-finale de l'Euro Espoirs face à l'Italie (triplé pour un succès 3-1), Marca assure que Paris est passé à la vitesse supérieure. La clause libératoire du joueur de 22 ans serait fixée à 80 millions d'euros.

Côté départ, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre celui de Serge Aurier. Comme Blaise Matuidi (30 ans), le latéral droit de 24 ans ferait l'objet d'un vif intérêt de la Juventus Turin. Dépassé par le Belge Thomas Meunier ces derniers mois, l'Ivoirien serait en outre vexé par les critiques à chaque incartade depuis l'affaire Periscope. Il doit rencontrer son directeur sportif Antero Henrique dans les prochaines heures.