Partir pour s'aguerrir et mieux revenir ensuite ? Selon le quotidien espagnol Marca, Enzo Zidane, également connu en Espagne sous le nom Fernandez, celui de sa mère, serait sur le point d'accepter l'idée d'un prêt. Le fils aîné de Zinédine, 22 ans, rejoindrait pour une saison le Deportivo Alavès, 9e du dernier championnat d'Espagne, notamment grâce à l'apport d'un autre Français, Théo Hernadez (Athlético de Madrid).



Sous les couleurs du club basque, Enzo Zidane retrouverait un ancien coéquipier et ami de la Castilla, l'équipe réserve du Real, en la personne de Marcos Llorente. S'il a effectué ses débuts chez les professionnels sous les ordres de son père en Coupe du Roi en novembre dernier et faisait partie du groupe retenu pour la finale de la Ligue des champions, Enzo ne figure pas encore comme un postulant régulier à l'équipe première des "Merengues".

Joueur du Real depuis l'âge de neuf ans, Enzo Zidane occupe comme Zinédine le poste de meneur de jeu. Né à Bordeaux, il est l’aîné d'une fratrie de quatre garçons jouant tous au football dans la capitale espagnole. Luca, 19 ans, né à Marseille, évolue au poste de gardien à la Castilla. Théo, 15 ans, lui aussi natif de Marseille, occupe le poste de milieu chez les moins de 15 ans. Élyaz, qui a vu le jour à Madrid, fêtera ses 12 ans en fin d'année.