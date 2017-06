publié le 28/06/2017 à 11:46

Comme pressenti ces derniers jours en dépit des ultimes tentatives des dirigeants phocéens pour infléchir sa position, Bafétimbi Gomis ne disputera pas une deuxième saison sous les couleurs de l'OM. S'il ne s'est pas encore officiellement engagé avec le club turc de Galatasaray, l'attaquant de 31 ans a publié un long message sur son compte Instagram pour dire "au revoir" aux Marseillais, des dirigeants aux supporters, avec des mots forts.



"Ce que j'ai vécu sportivement et humainement cette année restera à jamais gravé (les fautes d'orthographe ont été modifiées, ndlr) dans mon cœur et dans mon esprit, livre le natif de La Seyne-sur-Mer. On est parti de loin... Mais il y a dans ce club une atmosphère qui règne, celle de l'esprit de la gagne. Un stade mythique, un public infatigable, des supporters pour qui je n'ai pas de mots pour qualifier leur amour et leur investissement pour ce club qu'est l'OM. Ils sont l'un des poumons de l'OM".



"Je suis heureux d'avoir pu connaître cette ambiance, cette pression, d'être à l'origine de ce nouveau projet d'avoir pu apporter ma pierre a l'édifice, poursuit-il. J'étais venu avec un objectif bien précis. Qualifier le club pour l'UEFA et mettre 20 buts et cela est arrivé, grâce à vous tous et plus particulièrement à mes coéquipiers qui m'ont permis d'atteindre mon objectif. Aux coachs qui m'ont fait confiance. À mes dirigeants qui m'ont soutenu continuellement dans tous les moments... À tous je vous dit un grand MERCI".

McCourt met la pression sur ses dirigeants

Pour pallier au départ de son capitaine et meilleur buteur, et renforcer son attaque, l'OM a déjà enrôlé le Monégasque Valère Germain pour 10 millions d'euros bonus compris. Un autre attaquant devrait débarquer cet été. Le Français d'Arsenal Olivier Giroud ? Le Monténégrin de l'Inter Milan prêté au FC Séville Stevan Jovetic ? Frank McCourt, le nouveau propriétaire américain, n'a pas apporté d'indice mardi 27 juin en marge de la 2e Convention du football professionnel, organisée à Cannes. Mais selon lui, les dirigeants en place ont les cartes en main pour réussir de jolis coups.



"Jacques-Henri (Eyraud, le président, ndlr), Andoni (Zubizarreta, le directeur sportif) et Rudi (Garcia, (l'entraîneur) connaissent l'objectif, a asséné McCourt. "Ils ont les moyens financiers, maintenant c'est à eux d'être malins sur la manière d'utiliser ces ressources pour devenir meilleurs". La direction doit "prendre les décisions les meilleures pour le club, pour gagner et non pas pour faire une belle histoire dans les médias", a-t-il ajouté, soulignant que son "travail n'est pas de tranquilliser les fans". "Je suis aussi un fan, je sais ce que c'est, mais être un fan est différent d'être le propriétaire".