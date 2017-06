publié le 18/06/2017 à 15:40

Marco Verratti veut rejoindre le FC Barcelone et ne s'en cache plus. Fini les rumeurs de départ pour tenter d'obtenir une revalorisation salariale, l'Italien semble cette fois-ci décidé à quitter le Paris Saint-Germain. Et le FC Barcelone souhaiterait le recruter. Quelques jours après avoir expliqué à Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du club, qu'il souhaitait partir, il aurait directement intimé à ses dirigeants de le laisser "vivre son rêve" de jouer sous le maillot blaugrana et aux côtés de Lionel Messi.



L'information est révélée par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. Le média transalpin relaie également les mots du joueur : "Laissez-moi aller au FC Barcelone. Je ne retournerai pas au PSG." Et le club catalan est également propice à enrôler le Parisien malgré une indemnité de transfert de 100 millions d'euros. Dernièrement, Verratti a été vu, à Ibiza, avec le directeur de l'équipe première du FCB, probablement pour entamer des discussions à propos de l'arrivée du joueur dans le club espagnol.

Nasser Al Khelaïfi et sa direction ne sont pourtant pas enclin à lâcher leur joueur : "Verratti n'est pas à vendre", clamerait le club. Arrivée en 2012 dans la peau d'un espoir du football européen, "Petit Hibou" s'est émancipé et est devenu un des meilleurs milieux de terrains du Vieux-Continent.