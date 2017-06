Mercato OL : Gonalons, Lacazette, Giroud, Mangala, Diaz... Aulas dit tout

publié le 28/06/2017 à 12:30

Chacun se fera son avis sur la véracité de ses propos, mais rarement un président aura autant joué le jeu. En marge de la 2e Convention du football professionnel, organisée mardi 27 juin à Cannes, Jean-Michel Aulas a répondu sans langue de bois aux questions du journaliste de Canal+ Karim Bennani à propos du mercato lyonnais.





Alexandre Lacazette quittera-t-il Lyon cet été ? "Je ne pense pas", assure le patron de l'OL. L'avant-centre de 26 ans rejoindra-t-il l'Athlético de Madrid en janvier prochain ? "C'est possible". Toujours dans le secteur offensif, "JMA" confirme un intérêt prononcé pour le joueur du Real Madrid Mariano Diaz (23 ans) et "pense" que le transfert se fera "dans les prochaines heures".



Pour Olivier Giroud (30 ans), la piste n'est pas enterrée mais le président utilise désormais l'imparfait. "Je suis un fan d'Olivier Giroud et je pense qu'il aurait trouvé à Lyon la capacité à durer. Les choses ne sont pas suffisamment avancées pour que je puisse vous donner des informations qui laissent penser qu'il va venir. Mais s'il décide de venir, on l'accueillera avec plaisir".

Mangala plutôt que Denayer en défense

Concernant le poste de défenseur central, le Français Eliaquim Mangala (26 ans) semble plus proche que le Belge Jason Denayer (22 ans), lui aussi propriété de Manchester City. Le premier n'est-il pas trop cher ? "Lyon a une santé économique qui lui permet d'envisager de recruter les meilleurs, répond Aulas. Après, il faut un certain nombre de circonstances favorables mais il fait partie des joueurs qui nous intéressent et que nous avons rencontrés".



Dernier cas abordé, celui du capitaine et milieu défensif Maxime Gonalons, pilier du club rhodanien depuis 2009 en partance pour l'AS Rome. Cette décision "lui appartient", estime son président, qui confirme que son agent Frédéric Guerra s'est rendu dans la capitale italienne et l'a sollicité sans qu'une décision ne soit prise. Interrogé par RTL, ce dernier livre une autre version. "À un moment donné, Jean-Michel Aulas regarde comment va fonctionner son équipe. Est-ce qu'il a considéré que Maxime faisait partie des murs, presque un meuble qu'on ne pouvait pas trop déplacer ? Finalement, il a opté pour une solution nouvelle, une nouvelle équipe".

Est-ce un épisode difficile dans la carrière de Gonalons ? "Oui, c'est une amertume parce qu'il n'était pas vraiment préparé dans sa tête pour changer, assure l'agent. Mais je crois qu'il fera comme tous les hommes que j'ai connu, qui ont coupé le cordon ombilical et disent 'ah ouais c'est plutôt bien, je suis en train de vivre une nouvelle expérience'. Je pense qu'il va être content de ce virage qu'il prend dans sa propre vie. Je parle de vie hors football". Le départ de Gonalons s'ajouterait à celui d'un autre emblème de la formation Lyonnaise, Corentin Tolisso. Avant celui de Lacazette ?