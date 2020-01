Florian Maurise, Karl Toko-Ekambi et Juninho à Décines-Charpieu le 21 janvier 2020

Sérieusement affaibli offensivement avec la grave blessure au genou gauche de Memphis Depay à la mi-décembre, l'Olympique Lyonnais est parvenu à ses fins dans le dossier Karl Toko-Ekambi. L'attaquant international camerounais s'est engagé lundi 20 janvier sous forme de prêt avec une option d'achat non obligatoire de 11,5 millions d'euros.

Parisien de naissance, le joueur de 27 ans débarque d'Espagne après une saison et demi sous les couleurs de Villarreal. En 76 matches avec le "sous-marin jaune", il a inscrit 26 buts, un de moins qu'en deux saisons avec son club précédent, Angers, en Ligue 1 (2016-2018). En le cédant, le SCO avait à l'époque récupéré près de 20 millions d'euros.

"J'avais déjà eu des contacts avec l'OL, a confié le droitier de 1,83 m lors de sa présentation officielle à Lyon, mardi 21 janvier. Dès que l'occasion s'est représentée, j'ai tout de suite dit oui. J'ai toujours rêvé de jouer à l'OL. C'est un club qui ne se refuse pas. J'ai bien aimé la Liga (le championnat espagnol, ndlr) mais je suis né en France et j'ai joué dans ce pays. C'est un plaisir de revenir et de rejoindre l'OL.

"On voulait un joueur capable de marquer et polyvalent" - Florian Maurice





Formé au Paris FC, Toko-Ekambi a ensuite rejoint Sochaux en Ligue 2 avant de faire parler ses qualités de vitesse et de finition en Ligue 1. En 2017-2018, il marque 17 buts en championnat, contribuant largement au maintien d'Angers. "On voulait un joueur capable de marquer et polyvalent", a souligné Florian Maurice, ancien attaquant lyonnais aujourd'hui membre de la cellule de recrutement de l'OL.

"Il est capable de jouer seul devant, aux côtés de Moussa Dembélé et sur un côté, ajoute le directeur sportif Juninho (...) Il va nous emmener son expérience, sa vitesse et sa technique". Le numéro 21 pourrait effectuer ses grands débuts avec Lyon dimanche 26 janvier lors de la réception de Toulouse en Ligue 1 (15h).

En championnat, l'OL reste sur un succès à Bordeaux (1-2) qui lui a permis de remonter à la 7e place, à 12 points de la 2e place occupée par Marseille. Le club est également toujours en course en Ligue des champions, en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Assurément, Toko-Ekambi va vite avoir du temps de jeu.