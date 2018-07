publié le 29/01/2017 à 12:40

C'est la fin d'un interminable suspense. Annoncé sur le départ de West Ham depuis plusieurs semaines, Dimitri Payet va - enfin - faire son grand retour à l'Olympique de Marseille. L'international français de 29 ans signe donc son retour en Ligue 1, où il a déjà joué à Nantes, Saint-Étienne, Lille et Marseille.



Le montant du transfert est finalement de 29 millions d'euros selon les informations du quotidien sportif L'Équipe. Dimitri Payet est passé par la Commanderie pour passer sa visite médicale le dimanche 29 janvier. Il s'est engagé pour quatre ans et demi, donc jusqu'en 2021, et sera présenté officiellement par le club lundi 30 janvier à 14h30.

Les supporters marseillais avait hâte de retrouver le milieu offensif des Bleus, qui avait déjà évolué dans le club Phocéen entre 2013 et 2015. Grand artisan du joli parcours des Bleus à l'Euro, Payet rejoint son coéquipier en équipe de France Patrice Évra. Avec une équipe entraînée par Rudi Garcia., le club, récemment racheté par Franck McCourt, a désormais de grandes ambitions. Dimitri Payet l'aidera-t-il à passer un cap ? En tout cas, il a les armes pour.