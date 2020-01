publié le 10/01/2020 à 15:22

"Ne pars pas Edinson". Préposé au tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue 2020, probablement la dernière du nom, Pedro Miguel Pauleta a sorti une pancarte pour demander à Edinson Cavani de rester au PSG cet hiver, à la toute fin de l'émission "Tout le Sport" sur France 3, jeudi 9 janvier.

Ambassadeur du club de la capitale, pour lequel il a joué de 2003 à 2008, l'ancien attaquant portugais est désormais âgé de 46 ans. Meilleur buteur de l'histoire du PSG à son époque (109 en 211 matches), il a depuis été dépassé par Zlatan Ibrahimovic (156 en 180 matches), lui-même détrôné par Cavani (198 en 291 matches).

À 32 ans, l'attaquant uruguayen arrive en fin de contrat en juin prochain après sept saisons à Paris. Si plusieurs clubs souhaitent l'attirer dès janvier, le directeur sportif Leonardo et l'entraîneur Thomas Tuchel ont clairement affiché leur intention de conserver le "Matador" six mois de plus. Le message et le sourire de "l'Aigle des Açores" seront-ils des arguments de plus ?