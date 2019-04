publié le 06/04/2019 à 18:10

Si Antoine Griezmann portera bel et bien le maillot de l'Atlético Madrid ce samedi 6 avril, il pourrait bien enfiler celui de son adversaire du jour la saison prochaine. Il y a quelques semaines, le Français et son entourage se sont une nouvelle fois offerts au FC Barcelone.



Et si les dirigeants catalans décident de payer les 120 millions d'euros de sa clause libératoire, l'attaquant leur a assuré que cette fois-ci, il signerait bien au Barça un an après leur avoir fait faux-bond.

Le Français est même prêt à baisser de 7 millions d'euros son salaire actuel pour rejoindre la bande à Messi. Conscient que l'Atlético est en fin de cycle, il veut partir pour enfin gagner des titres en club. De quoi inquiéter et irriter les supporters des Colchoneros, qui pensaient avoir échappé au pire avec la prolongation du joueur jusqu'en 2023.

Au sein de son club actuel, la tension est palpable. Comme l'explique L'Équipe, les dirigeants du club souhaiteraient que la star de la maison se décide rapidement et surtout s'exprime clairement sur ce qu'il compte faire la saison prochaine.



Une chose est sûre, il sera accueilli par des sifflets ce soir au Camp Nou, car les supporters barcelonnais n'ont toujours pas digéré sa volte-face de l'an dernier.