publié le 07/11/2018 à 18:01

Les supporters des Girondins de Bordeaux ne s'attendaient certainement pas à ça pour la première annonce du nouveau propriétaire du club. Depuis mardi 6 novembre, les Américains de GACP sont les nouveaux propriétaires des Marines et Blancs. Rapidement, Joseph DaGrosa, le patron du fonds américain a salué la fin des négociations avec M6, qui détenait le club depuis 1999.



Quelques heures plus tard, il a posté un premier message à l'attention des supporters sur son compte Twitter, où il a fait une annonce surprenante. "Aux fans de Bordeaux : nous allons immédiatement améliorer la nourriture et les boissons ! Les longues files d'attente sont inacceptables pour nos fans", a-t-il écrit.

Un message qui a fait réagir les supporters. Si certains saluent la décision, soulignant en effet un temps d'attente assez conséquent à la buvette du Matmut Atlantique, d'autres estiment que ce n'est clairement pas la priorité pour le club.

To the fans of Bordeaux: we’re going to improve food and beverage immediately!! Long lines are unacceptable to our fans!!! — Joe DaGrosa Jr. (@Joe_DaGrosa) 6 novembre 2018

Enfin, il y a ceux qui ont des revendications, et qui après cette annonce ont des demandes. "Joe, we need ventreche at the stadium" (Joe, on a besoin de ventrèche au stade), écrit un internaute. Il faudra encore attendre un peu avant de savoir si cette spécialité culinaire figurera finalement au menu de la buvette des Girondins.



Sur cette question, et bien d'autres, Joe DaGrosa apportera des réponses lors de sa première conférence de presse prévue jeudi 8 novembre, avant Bordeaux-Zénith Saint-Pétersbourg, en compagnie du nouveau président Frédéric Longuépée.



Joe DaGrosa s'est rendu au Haillan, le centre d'entraînement du club, pour rencontrer le staff et les joueurs. Après avoir réaffirmer sa fierté d'être le nouveau patron des Girondins, il a demandé aux joueurs "de faire mieux". Actuellement, les Girondins sont 11e au classement de la Ligue 1.