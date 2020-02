publié le 18/02/2020 à 08:01

C'était il y a un peu moins de deux ans, une éternité en football. En dépit d'une attaque contre le bus du Borussia la veille de la rencontre, le quart de finale aller de Ligue des champions entre Dortmund et Monaco a bien lieu en ce mercredi 12 avril 2017. Efficace en phase de poules, l'ASM vient de sortir victorieux d'un 8e d'anthologie face à Manchester City.

Lors de cette double confrontation face aux hommes de Pep Guardiola, un gamin se révèle aux yeux de l'Europe. Kylian Mbappé, qui commence à martyriser les défenses de Ligue 1 alors qu'il a fêté ses 18 ans en décembre 2016, marque à l'aller (défaite de Monaco 5-3) comme au retour (victoire monégasque 3-1).

Le prodige au numéro 29 récidive contre le BVB, en s'offrant même un doublé en Allemagne. Si son premier but, inscrit du genou à la 19e minute, doit plus à la chance qu'au talent, le deuxième (79e) impressionne dans un style devenu classique : interception, accélération, regard vers le but, frappe à l'entrée de la surface d'un pied droit ouvert, lucarne.

Buteur lors de cinq des six matches de la phase finale

Monaco s'impose finalement 3-2 dans la Ruhr. Une semaine plus tard, le natif de Bondy ouvre encore le score, dès la 3e minute, en reprenant une frappe de Benjamin Mendy repoussée par le gardien. Nouveau succès monégasque en Principauté (3-1), sous les yeux ébahis de Thomas Tuchel, l'ex-coach du BVB devenu son entraîneur à Paris.

En demie, Monaco bute sur une Juventus ultra réaliste. Mbappé marque au retour en Italie mais le score est déjà de 4-0 en cumulé (0-2 sur le Rocher, 2-1 dans à Turin). La Juve s'inclinera en finale face au Real Madrid (4-1) quelques semaines plus tard. Le 31 août 2017, Mbappé signera pour le PSG, devenant le 2e joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar, lui aussi fraîchement Parisien.