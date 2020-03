Euro 2020 : à J-100, où en sont les Bleus par rapport aux autres favoris ?

publié le 04/03/2020 à 08:20

À 100 jours de l'Euro 2020, qui se déroulera dans une format inédit de 12 pays hôtes, l'heure est au baromètre. Les prétendants à la couronne continentale sont engagés dans une course contre la montre. France, Portugal, Belgique, Allemagne... Où en sont les favoris et leurs stars ?

Difficile de prédire l'avenir de nos Bleus en ce début du mois de mars, tant nos champions du monde et vice-champions d'Europe doivent faire face aux pépins physiques. Le milieu de terrain, en particulier, reste handicapé par les blessures de N'Golo Kanté (adducteurs), Paul Pogba (cheville) et Moussa Sissoko (genou), toujours en rééducation à Clairefontaine. Les ailes sont aussi plombées par les soucis de Kingsley Coman (cuisse) et Thomas Lemar (ischio-jambiers), tandis qu'Ousmane Dembélé (cuisse) est d'ores et déjà forfait. La seule éclaircie concerne l'ailier marseillais Florian Thauvin, de retour à l'entraînement collectif.

Dans ce tableau noir, Didier Deschamps peut malgré tout se réjouir du bonheur d'Olivier Giroud, son attaquant fétiche, sorti de la cave à Chelsea où il patientait depuis de très longues semaines. L'homme aux 97 sélections en Bleu sort d'une séquence pleine avec trois titularisations pleines de promesses. Sur le front de l'attaque tricolore, Kylian Mbappé continue d'enchaîner les buts avec le PSG, un bonheur que ne connaît pas Antoine Griezmann, toujours pas acclimaté au FC Barcelone.

Quid du Portugal, champion en titre ?

Statut de champions du monde oblige, les Bleus seront parmi les favoris de cet Euro 2020. Cependant, les hommes de Didier Deschamps devront faire face à de redoutables adversaires dès la phase de poules. À commencer par le Portugal, qui espère défendre son titre avec un Cristiano Ronaldo dans une forme étincelante.

Difficile en revanche de prévoir qui sera le comparse de CR7 à la pointe de l'attaque. Après son transfert mirobolant à l'Atlético Madrid, le jeune Joao Félix reste en ballottage favorable avec Gonçalo Guedes, mais aucun des deux n'a franchement fait l'unanimité. L'animation de l’entrejeu portugais sera certainement attribuée aux deux stars de Manchester : Bernardo Silva, un des chouchous de Pep Guardiola à City, et Bruno Fernandes à United.

L'Allemagne, une équipe incertaine ?

Autre adversaire des Bleus en phase de poules, l'Allemagne s'avance pour l'instant sans certitude, le sélectionneur Joachim Löw ayant écarté tous les titulaires du titre mondial 2014, sauf Manuel Neuer et Toni Kroos. Les stars de l'équipe ne sont plus bardées de titres et sont plutôt des promesses d'avenir : avec Leroy Sané, Serge Gnabry et Timo Werner, redoutable artificier cette saison avec Leipzig, l'attaque est bien pourvue.

La Belgique, amputée d'Eden Hazard ?

Le sélectionneur Roberto Martinez croise les doigts après la blessure de son génie Eden Hazard (fissure à un tibia) qui le tiendra écarté des terrains durant deux à trois mois. Aura-t-il retrouvé le rythme pour l'Euro ? Heureusement, les Diables Rouges possèdent d'autres atouts, notamment celui de Kevin de Bruyne qui brille à Manchester City.

L'Angleterre, sans attaque ?

Avec les blessures de Harry Kane et Marcus Rashford, l'Angleterre craint pour sa puissance offensive, son principal atout dans la campagne de qualification. Les deux joueurs doivent en théorie être remis pour l'Euro, mais dans quel état de forme ? La relative méforme de Raheem Sterling, sevré de but en 2020 avec Manchester City et touché par un pépin physique récemment, n'arrange rien, alors que Tammy Abraham est également plus discret avec Chelsea qu'en début de saison.

Les Pays-Bas, une défense solide

Du côté des Pays-Bas, si on excepte la longue blessure du Lyonnais Memphis Depay, lequel se soigne dans l'espoir de revenir à temps, tous les feux sont au vert. La défense néerlandaise peut compter sur le talent de Virgil van Dijk, au sommet de son art avec Liverpool, et de Matthijs de Ligt, l'ancienne pépite de l'Ajax Amsterdam qui semble avoir bien digéré son transfert vers la Juventus pour 85 millions d'euros.