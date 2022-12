Argentine-France : que faisait le cuisinier-star Salt Bae sur la pelouse lors de la finale ?

Une présence qui ne manquait pas de sel... À l'issue de la finale de la Coupe du monde, le célèbre cuisinier turc Nusret Gokce, plus connu sous le nom de Salt Bae, est allé célébrer le sacre de l'Argentine. Ce propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe est même parvenu à pénétrer sur la pelouse du stade de Lusail.

Et cette intrusion pose un problème du côté de la Fifa. "Après avoir étudié la question, la Fifa est en train d'établir de quelle manière des individus ont eu accès sans autorisation au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre. Les mesures appropriées seront prises en interne", a assuré un porte-parole de l'organisation à la BBC.

Sur la pelouse, Salt Bae s'est fait photographier avec plusieurs joueurs de l'Argentine comme Lionel Messi, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes. Comme le montre une photo, postée sur son compte Instagram, le restaurateur s'est même permis de prendre le trophée. Seuls les champions du monde, des responsables de la Fifa et des chefs d'État sont, en principe, autorisés à prendre possession de cette récompense.

Salt Bae, ami des stars

Le restaurateur turc est assez célèbre dans l'univers du football. De nombreuses personnalités, en particulier des joueurs de football, se sont déjà rendues dans ses établissements. Lionel Messi, Didier Deschamps et Karim Benzema ont notamment goûté à ses plats. Ami des stars, le cuisiner est suivi par plus de 49 millions de personnes sur Instagram. Salt Bae est devenu très populaire par sa manière "très spéciale" de couper et de mettre du sel sur ses viandes.

