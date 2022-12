Bonne nouvelle pour les amateurs de football. Dix jours après la finale de la Coupe du monde perdue par la France, ils vont pouvoir se replonger dans le quotidien de la Ligue 1 qui redémarre ce mercredi à 15 heures avec deux affiches : Ajaccio-Angers et Troyes-Nantes.

Placée cette année en hiver, la Coupe du monde a obligé les championnats nationaux à aménager leurs calendriers. En France, la Ligue de football professionnel a décidé d'organiser un "Boxing Day", soit deux journées de championnats entre Noël et le Nouvel An : la 16ème journée se disputera les 27 et 28 décembre et la 17ème, les 1er et 2 janvier 2023.

Mais si cette tradition est largement répandue en Angleterre où parfois les joueurs disputent jusqu'à dix rencontres en dix jours ou en France avec le Top 14, elle ne devrait perdurer dans le football français. En cause, la volonté des syndicats français de ne pas surcharger les joueurs. "C’est une période exceptionnelle, puisque ça ne se reproduira pas dans un futur proche", assure David Terrier, le vice-président de l'UNFP (le syndicat des joueurs professionnels) dans Le Télégramme.

Un caractère exceptionnel précisé selon lui dès 2021 "dans la décision et au Conseil d’administration de la LFP" et inscrit dans la charte de la LFP (article 259).

Protéger la santé des joueurs

Si l'UNFP refuse de reproduire un tel, c'est pour "protéger" les joueurs. "Il est très important pour eux d’avoir une coupure. Et surtout, on a à peu près 50 % de joueurs étrangers dans notre championnat et c’est important de passer Noël chez eux, en famille", explique David Terrier, avant de dénoncer le rythme infernal imposé par la Fifa.

La bulle, à un moment, va exploser. Les joueurs ne sont pas consultés, morflent, se blessent, se font insulter, huer, et ressentent de l’injustice. On ne peut pas continuer comme ça. C’est inhumain ce qu’on leur demande" David Terrier, vice-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels

David Terrier précise enfin que cette volonté de ne pas jouer de matchs pendant les fêtes émane aussi des joueurs qui sont "attachés" à cette période de coupure.

En revanche, cette période est attendue par le public, puisque de nombreux stades vont afficher complet, notamment à Bollaert pour l'affiche de cette semaine entre les deux premiers du classement : Lens et le PSG.

