Marseille : pourquoi l'OM entre en guerre avec ses supporters

publié le 16/02/2021 à 18:41

Le PSG est attendu à Barcelone en 8e de finale aller de Ligue des champions, mardi 16 février (21h). Pendant ce temps, à Marseille, la tension monte encore d'un cran entre l'OM et ses supporters. La direction a adressé une mise en demeure aux six groupes officiels. Une lettre qui menace de les interdire de Vélodrome.

Ils s'appellent les South Winners, les Dodgers ou encore les Fanatiks, et depuis la fin des années 1980 ce sont eux qui règnent dans les virages du stade Vélodrome, et même ailleurs, avec leurs tifos, fumigènes, et parfois même banderoles assassines.

La direction du club phocéen reproche donc à ces six groupes, qui représentent plus de 25.000 supporters, de ne pas avoir lutté efficacement contre les intrus les plus excités à la Commanderie fin janvier, d'avoir porté atteinte à l'image du club.

Une décision incompréhensible pour le maire

Le président Jacques-Henri Eyraud, par la voix de son directeur, agite clairement la menace : la convention qui lie l'OM à ses groupes de supporters sera résiliée pour faute si un terrain d'entente n'est pas trouvé d'ici peu. Cela voudrait dire que dès la saison prochaine, il n'y aurait plus uniquement que des supporters lambda au Vélodrome, un public familial, et plus du tout d'ultras.

Ces derniers représentent cette culture bouillonnante, impossible à maîtriser mais défendue par la plupart des responsables politiques marseillais. Le maire en tête dénonce une décision incompréhensible de la part de l'OM.