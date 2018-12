publié le 05/12/2018 à 16:39

De Manuel Gonzalez dans les années 1940 à Javier Manquillo lors de la saison 2015-2016 en passant par Fernado Morientes, Ivan de la Pena et Cezar Azpilicueta, 12 joueurs espagnols ont déjà porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Y en aura-t-il deux de plus à partir du mois de janvier ? Selon plusieurs sources dont Mundo Deportivo, le club phocéen s'intéressent de près à Denis Suarez et Alberto Moreno pour le prochain mercato hivernal.



Un homme s'active en coulisses pour renforcer l'effectif olympien tout en trouvant une porte de sortie à plusieurs éléments : encore un Espagnol, Andoni Zubizarreta, directeur sportif en poste depuis octobre 2016, lorsque l'OM a été racheté par l'Américain Frank McCourt. L'ancien gardien du FC Barcelone, notamment, garde un œil particulièrement attentif sur les joueurs ibériques en mal de temps de jeu. C'est le cas de Suarez au Barça et d'Alberto Moreno à Liverpool.

Formé au Calta Vigo puis à Manchester City, le premier est un milieu de terrain offensif de 24 ans. Il mesure 1,76 m. Utilisé à 63 reprises ces deux dernières saisons, il n'est apparu que deux fois sous le maillot catalan depuis le mois d'août, dont une seule comme titulaire. Moreno, lui, est un latéral gauche de 26 ans (1,71 m) qui a porté les couleurs de Séville avant de rejoindre Liverpool en 2014. Il n'a joué qu'une fois cette saison en championnat.

Le Strasbourgeois Kenny Lala également ciblé

Par ailleurs, selon Le Parisien, Marseille est aussi intéressé par un latéral droit évoluant en France, le Strasbourgeois Kenny Lala. Passé par le Paris FC, Valenciennes et Lens précédemment, ce joueur de 27 ans donne à la fois des garanties défensives et offensives : il est le défenseur le plus décisif cette saison en Ligue 1 avec deux buts et quatre passes décisives.