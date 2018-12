Edinson Cavani et Adrien Rabiot à La Meinau le 2 décembre 2017

et AFP

publié le 05/12/2018 à 20:00

Début d'une nouvelle série de succès ou prolongement d'une autre de contre-performances ? Le PSG de Thomas Tuchel a perdu ses premiers points en championnat dimanche 2 décembre à Bordeaux (2-2), en même temps que Neymar, de nouveau touché aux adducteurs. Le Brésilien n'est pas du déplacement en Alsace car il "doit se reposer pour quelques jours", mais "ce n'est pas trop grave", selon l'entraîneur allemand.



Il y a un an, à trois jours près, Strasbourg avait été la première équipe à faire tomber les Parisiens (2-1) toutes compétitions confondues. À en croire leur tableau de marche récent, un nouvel exploit est possible. Le Racing vient de gifler Rennes en Bretagne (4-1), ce qui a entraîné lé mise à l'écart de Sabri Lamouchi. Il n'a perdu que deux de ses dix derniers matches, contre Nîmes et à Marseille.