Kylian Mbappé et Frenkie De Jong le 9 septembre 2018 à Saint-Denis

publié le 05/12/2018 à 14:11

A pour Argentine, B pour Ballon d'Or, C pour Champion's League, D pour Deschamps... J comme Jong, De Jong, Frenkie de son prénom. Invité à livrer l'abécédaire de son année 2018 dans le magazine France Football paru mardi 4 décembre, Kylian Mbappé révèle qu'il s'est mué le temps de quelque secondes en directeur sportif du PSG, afin d'attirer à terme l'une des valeurs montantes de la planète foot.



Milieu de terrain de 21 ans, De Jong, est dans le viseur des plus grandes cylindrées européennes en vue des prochains marchés des transferts. Si le jeune international néerlandais (5 sélections) devrait terminer la saison avec l'Ajax Amsterdam, toujours en course en Ligue des champions, il va probablement quitter son nid l'été prochain.

Le PSG parviendra-t-il à devancer les FC Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus Turin et autres Manchester, City ou United, sur ce dossier brûlant ? La bataille sera rude, le moindre élément aura son importance dans le jeu de séduction. Avec Mbappé, Paris a donc placé un autre prion. Le vainqueur du Trophée Kopa, 4e du Ballon d'Or, est fan du milieu hollandais et le lui a dit récemment.

Franchement, il est le bienvenu à Paris ! Kylian Mbappé Partager la citation





"Il s'agit d'un joueur qui m'a pas mal impressionné lors de nos deux confrontations face aux Pays-Bas (en Ligue des Nations, ndlr), dévoile l'attaquant de 19 ans. Sa vision du jeu et sa qualité de passe qui casse les lignes le rendent très précieux, surtout qu'il récupère aussi pas mal de ballons. Franchement, il est le bienvenu à Paris ! Je lui ai d'ailleurs glissé un mot, car il nous ferait un bien énorme. Après, il fera son choix".