publié le 05/12/2018 à 18:00

Pour la deuxième et dernière fois de la saison, une journée de Ligue 1 se dispute en semaine en ce début du mois de décembre. Mardi, Monaco s'est extrait de la zone rouge (17e) en s'imposant 2-0 à Amiens (19e) grâce à un doublé sur penalty de Falcao. En haut du classement, Lille s'est provisoirement emparé de la place de dauphin du PSG grâce une victoire 1-0 (but de Pépé) à Montpellier (3e), tandis que Nice (7e) a partagé les points avec Angers (12e).



Lyon (4e), Marseille (5e) et Saint-Étienne (6e) espèrent gagner, mercredi, pour rester au contact du Losc. L'OL reçoit Rennes (14e), qui vient de licencier son entraîneur Sabri Lamouchi. Au bord de la crise, l'OM se rend à Nantes (13e). Les Verts défient Bordeaux (11e). Les deux autres matches de 19h opposent Reims (9e) à Toulouse (15e), Dijon (18e) à Guingamp (20e) et Caen (16e) à Nîmes (10e). À 21h, le PSG jouera à Strasbourg (8e).