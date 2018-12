publié le 19/12/2018 à 13:15

L'éternel visage poupin a fini par prendre quelques rides, la tignasse blonde est aujourd'hui poivre et sel. Ole Gunnar Solskjaer (prononcez "Solsquierre"), 45 ans, est de retour à Manchester United par la grande porte, celle d'entraîneur principal du club le plus riche de la planète football. Sa nomination a été officialisée en fin de matinée, mercredi 19 décembre, quasiment 24 heures après le limogeage de José Mourinho.



Plutôt que l'ancien milieu anglais Michael Carrick, les "Red Devils" ont donc misé sur un autre ancien joueur de la maison, l'attaquant norvégien qui lui a offert la Ligue des champions 1999 au terme d'un scénario renversant. Menée 1-0 depuis la 6e minute en finale par le Bayern Munich, "MU" égalise grâce à Teddy Sheringham à la 91e avant de l'emporter deux minutes plus tard par Solskjaer.

"Baby face killer"

Les deux entrants ont marqué. L'expression "Fergie time", ce temps additionnel si prolifique du temps de l'ancien coach Alex Ferguson, entre dans la légende. Le monde entier fait définitivement connaissance avec le "Baby face killer", ce tueur (devant le but) au visage d'enfant que devient Ole Gunnar Solskjaer au fil de ses années mancuniennes (1996-2007). Recordman de but sous les couleurs rouges et blanches en étant remplaçant au coup d'envoi, il hérite logiquement, aussi, du surnom de "Super sub" (pour substitute).

Ole Gunnar Solskjaer le 21 juillet 2001 à Kuala Lumpur Crédit : JOHN ISHII / AFP

Né le 26 février 1973 à Kristiansund, au cœur d'un archipel sur la côte ouest de la Norvège, l'attaquant d'1,78 m est transféré de Molde à Manchester United à l'âge de 23 ans contre une indemnité de transfert équivalente à 1,8 million d'euros. En 11 saisons en Angleterre, il portera le maillot de United à 366 reprises et inscrira 126 buts. À la fin de sa carrière de joueur, il avait pris la direction de l'équipe réserve, avant de rentrer au pays pour entraîner le FC Molde à partir de 2010.

Double champion national, il revient au Royaume Uni en 2014 sur le banc de Cardiff mais l'expérience tourne court en raison d'une "différence de philosophie" avec son président. Solskjaer retrouve l’anonymat à Molde durant trois saisons mais ne perd pas le contact avec Manchester United, qui lui transmet les clefs du camion pour redresser la situation en championnat, apaiser le vestiaire et tenter un coup face au PSG en Ligue des champions.



Il sera secondé par l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, Mike Phelan, et l'ancien joueur Michael Carrick, qui était assistant de Mourinho. "Manchester United est dans mon cœur et c'est fantastique de revenir à ce poste, a déclaré le Norvégien. J'ai hâte de venir travailler avec ce talentueux effectif". Solskjaer dirigera son premier match samedi 22 décembre à... Cardiff.