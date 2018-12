José Mourinho limogé par Manchester United

publié le 18/12/2018 à 11:10

José Mourinho ne passera pas l'hiver. L'entraîneur portugais, âgé de 55 ans, a quitté "avec effet immédiat" Manchester United, a annoncé le club anglais sur son site Internet ce mardi 18 décembre. "Un nouvel entraîneur par intérim sera désigné jusqu'à la fin de la saison, tandis que le club va mener un processus de recrutement pour un nouveau manager", précise le club.



Les tensions étaient palpables entre les dirigeants mancuniens et le "Special One" depuis le début de la saison alors que les "Red Devils" réalisent leur plus mauvais début de compétition depuis 1990. Sixième de Premier League, Manchester United compte seulement 26 points en 17 journées de championnat. Bien loin des 45 points du leader Liverpool ou des 44 points du rival Manchester City.

Triple vainqueur du championnat anglais avec Chelsea, l'entraîneur portugais, également passé par Porto, l'Inter Milan et le Real Madrid, n'aura pas réussi à redonner toutes ses lettres de noblesse à Manchester United, qui court après un sacre national depuis 2013, lors de l'ultime saison de Sir Alex Ferguson.



Des relations compliqués

José Mourinho, double vainqueur de la Ligue des Champions comme entraîneur avec le FC Porto en 2004 puis l'Inter Milan en 2010, avait prolongé en janvier 2018 son contrat avec le club mancunien jusqu'en 2020, avec une année supplémentaire en option.



Mais les résultats mitigés et les relations houleuses avec certains cadres du vestiaire, comme Paul Pogba par exemple, ont mis à mal la suprématie du Portugais, qui quitte donc le club à sa troisième saison sur le banc. C'était déjà le cas à Chelsea (2013-décembre 2015) et au Real Madrid (2010-2013).

Michael Carrick en première ligne ?

Dès lors, quel sera le visage de Manchester United en 2019 ? La question se pose sûrement déjà dans les rangs parisiens alors que le Paris Saint-Germain affrontera le club anglais en 8es de finale de la Ligue des champions.



Ce sera donc sans José Mourinho mais peut-être avec Michael Carrick. Selon Sky Sports, l'ancien milieu de terrain des "Red Devils", aujourd'hui âgé de 37 ans, pourrait prendre place sur le banc mancunien jusqu'à la fin de la saison.