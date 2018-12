publié le 18/12/2018 à 13:33

Après plusieurs mois d'incertitudes, Adrien Rabiot a enfin affirmé sa volonté de quitter le club de la capitale. C'est du moins ce qu'a confié le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, dans une interview accordée à Yahoo Sport, lundi soir. Arrivé au club en 2010 à l'âge de 15 ans, le milieu de terrain ne souhaite donc pas prolonger son contrat.



"Le joueur m'a informé qu'il ne signerait pas de contrat et qu'il souhaitait quitter le club en étant libre à la fin de la saison, soit à l'expiration de son contrat" a indiqué le directeur sportif, d'ordinaire discret dans les médias. Le dirigeant portugais a ajouté qu'Adrien Rabiot était "placé sur le banc pour une durée indéterminée".

Ce n'est pas la première fois que des tensions apparaissent entre le joueur et son club. Déjà écarté en 2014, le parisien avait pourtant prolongé. Convoité par les plus grands clubs européens à l'approche de la fin de son contrat, Adrien Rabiot a cette fois-ci refusé plusieurs offres de prolongations de la part du PSG ces derniers mois.

Objectif : le vendre cet hiver

Avec seulement 3 titularisations depuis le 28 octobre dernier, l'avenir d'Adrien Rabiot au PSG semblait déjà très compromis. Si pour Thomas Tuchel, l'entraîneur du club "tout restait possible", Antero Henrique a finalement mis fin à des mois de débats sur le "cas Rabiot".



Le joueur français appartient encore au Paris Saint-Germain, jusqu'à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Il sera alors libre et pourra rejoindre un des nombreux clubs qui le convoite, sans que le PSG ne touche la moindre indemnité de transfert. L'objectif pour le club parisien est clair : vendre Rabiot dès le mercato d'hiver.



Et à 23 ans, le milieu de terrain fait de l’œil à de grands clubs européens : les deux Manchester, la Juventus Turin, Tottenham mais surtout le FC Barcelone qui se serait le mieux placé sur le dossier. La valeur d'Adrien Rabiot est estimée entre 50 et 60 millions d'euros. Reste à savoir si les clubs intéressés seront prêts à formuler une offre pour un joueur qui sera gratuit dans 5 mois.



Le clan Rabiot ne s'est quant à lui pas encore exprimé suites aux déclarations d'Antero Henrique.