publié le 17/12/2018 à 14:01

Invaincu en Coupe de la Ligue depuis le 27 novembre 2012 et une élimination aux tirs au but à Saint-Étienne en quarts de finale, le PSG a hérité de l'un des trois représentants de Ligue 2 encore en lice cette année pour son entrée dans la compétition. Il s'agit d'Orléans, actuellement 11e de la 2e division après 18 journées.



Quintuple vainqueur de l'épreuve depuis 2013, l'invincible leader de Ligue 1, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, est attendu au stade de la Source mardi 18 décembre (21h). Orléans y reste sur deux défaites face à l'AC Ajaccio et Nancy, et un nul contre Brest. L'exploit de sortir les Parisiens serait gigantesque.

Lorient et Le Havre, les deux autres clubs de Ligue 2 (respectivement 4e et 9e) encore engagés dans la compétition, ont pour leur part hérité de Monaco et de Nîmes. Le coup semble jouable. Parmi les autres affiches de mercredi 19 décembre, Marseille se frottera à Strasbourg, Lyon ira à Amiens et Nantes à Rennes.

Finale le samedi 30 mars

Les quarts de finale auront lieu les mardi 8 et mercredi 9 janvier, les demies les mardi 29 et mercredi 30 janvier, la finale le samedi 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, enceinte du club de Lille, déjà éliminé.

Coupe de la Ligue : les affiches des 8es de finale

Mardi 18 décembre :

21h00 : Orléans (L2) - PSG



Mercredi 19 décembre :

18h45 : Amiens - Lyon

21h05 : Marseille - Strasbourg

Nice - Guingamp

Monaco - Lorient (L2)

Rennes - Nantes

Le Havre (L2) - Nîmes

Dijon - Bordeaux