Battu pour la première fois de la saison en Ligue 1, dimanche 3 février, le Paris Saint-Germain rejoue sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines-Charpieu trois jours plus tard, mercredi 6 (18h30). Ce n'est toutefois pas l'Olympique Lyonnais qu'il retrouve pour une revanche mais le club de la ville de Villefranche-sur-Saône en 8e de finale de la Coupe de France.



Pour en arriver là, le FC Villefranche-Beaujolais (qui évolue en National, l'équivalent de la 3e division) s'est débarrassé de Limoges (5e div.), de Chamalières (5e div), de Gravelines (6e div.) et des Herbiers (4e div.), l'étonnant finaliste de la saison passée face au PSG (victoire des Parisiens 2-0). L'équipe de Thomas Tuchel a pour sa part eu raison de Pontivy (5e div.) et Strasbourg (L1).

C'est lors de ce dernier match que Neymar s'est encore blessé au pied droit. Tuchel prendra-t-il le risque d'aligner tous ses meilleurs éléments face à l'équipe du Rhône, à six jours du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester United ? Certes, la pelouse sera bonne, mais le risque de perdre un Mbappé, un Cavani ou un Marquinhos existe...



Bastia "Petit Poucet"

Villefranche n'est pas le "Petit Poucet" de ces 8es de finale. Ce statut revient au Sporting Club Bastia, tombé en National 3. Les Corses reçoivent Caen, à la peine en Ligue 1 (17e) lors de la première des trois soirées consacrées à ce tour de Coupe, mardi 5 février (21h). La dernière proposera l'une des trois affiches entre clubs de Ligue 1 : Guingamp-Lyon.

Coupe de France : le programme des 8es

Mardi 5 février :

18h30 : Croix (N2) - Dijon (L1)

Metz (L2) - Orléans (L2)

Nantes (L1) - Toulouse (L1)

21h00 : SC Bastia (N3) - Caen (L1)



Mercredi 6 février :

18h30 : Villefranche-sur-Saône (N1) - PSG (L1) à Décines-Charpieu

Vitré (N2) - Lyon-Duchère (N1)

21h05 : Rennes (L1) - Lille (L1)



Jeudi 7 février :

21h00 : Guingamp (L1) - Lyon (L1)

Coupe de France : résultats des 16es

Mardi 22 janvier :

Nancy (L2) - Guingamp (L1) : 1-2 après prolongation

Andrézieux (N2) - Lyon Duchère (N1) : 1-2

Villefranche-sur-Saône (N1) - Les Herbiers (N2) : 2-0

Toulouse (L1) - Reims (L1) : 4-4 a.p., 4 tirs au but à 3

Sète (N2) - Lille (L1) : 0-1

Monaco (L1) - Metz (L2) : 1-3



Mercredi 23 janvier :

Bergerac (N2) - Orléans (L2) : 2-3 a.p.

Viry-Châtillon (R1) - Caen (L1) : 0-6

Saint-Étienne (L1) - Dijon (L1) : 3-6

Saint-Pryvé St-Hilaire (N2) - Rennes (L1) : 0-2

Marignane Gignac (N1) - Croix (N2) : 0-0 a.p., 3 tirs au but à 4

PSG (L1) - Strasbourg (L1) : 2-0



Jeudi 24 janvier :

Bastia (N3) - Noisy-le-Grand (R1) : 2-1

Vitré (N2) - Le Havre (L2) : 3-0

Amiens (L1) - Lyon (L1) : 0-2



Dimanche 27 janvier :

16h30 : Entente Sannois-Saint-Gratien (N1) - Nantes (L1)