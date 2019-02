publié le 06/02/2019 à 17:35

Ils y sont presque, et nous avec. Près de deux mois après le tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA, Manchester United et le Paris Saint-Germain ouvrent le bal des 8es de finale de la Ligue des champions, mardi 12 février à 21h et non pas 20h45 comme les saisons passées.



Ce premier tour de la phase finale marque le début des confrontations sur deux matches avec élimination directe. L'aller entre le vice-champion d'Angleterre 2017-2018 et le champion de France en titre se dispute à Old Trafford, parallèlement à une rencontre, AS Rome-FC Porto. Le retour est prévu le mercredi 6 mars au Parc des Princes, toujours à 21h.

Les Parisiens de Thomlas Tuchel, qui seront privés de Neymar au moins pour l'aller et sûrement pour le retour, ont terminé la phase de poules à la 1re place du groupe C, devant Liverpool, Naples et l'Étoile Rouge Belgrade (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Les Mancuniens, alors entraînés par José Mourinho, avaient pris la 2e place du groupe H derrière la Juventus Turin (3 succès, 1 nul, 2 défaites).

Lyon-Barça le mardi 19 février

Les affiches du mercredi 13 février (avec retour le mardi 5 mars) seront Tottenham-Borussia Dortmund et Ajax Amsterdam-Real Madrid. L'Olympiques Lyonnais n'entrera en scène face au FC Barcelone que la semaine suivante, le mardi 19 février, à domicile face au FC Barcelone (retour le mercredi 13 mars au Camp Nou).



Lyon jouera ses deux matches en même temps que le choc entre Liverpool, finaliste sortant, et le Bayern Munich. Les deux derniers 8es, mercredi 20 février et mardi 12 mars, mettront aux prises la Juventus Turin à l'Atlético de Madrid pour une autre opposition alléchante, et Schalke 04 à Manchester City.