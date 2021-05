Manchester City-PSG : pourquoi les Parisiens croient en une qualification

publié le 04/05/2021 à 11:35

Sur le papier, c'est loin d'être gagné. Le PSG s'est incliné, à domicile, sur le score de 2-1 lors du match aller contre Manchester City. Son attaquant prodige, Kylian Mbappé, reste incertain à quelques heures du coup d'envoi. Mais le match retour de cette demi-finale de Ligue des champions pourraient offrir de bonnes surprises, même si les statistiques ne plaident pas en faveur des Parisiens.

Une défaite 2-1 à domicile à l'aller offre à peine 7% de chances de qualification au retour. C'est peu, mais trompeur dans une saison où le huis clos, imposé par la crise sanitaire, gomme les notions de domicile et d'extérieur. Paris livre d'ailleurs des prestations particulièrement abouties à l'extérieur cette saison, de Barcelone en huitième de finale (4-1) à Munich en quart (3-2) ou à Manchester, United cette fois, en phase de poules (3-1). À chaque fois des victoires, du spectacle et des qualifications.

"Il faut être une force tranquille, estime le milieu de terrain parisien Marco Verratti, jouer avec notre jeu qui nous a permis d'arriver jusque-là. Il faudra gérer les émotions, car il y aura des moments où l'on souffrira. À l'extérieur, on est une équipe avec beaucoup de personnalité et on y a gagné des matchs très difficiles cette année. Pour jouer une finale de C1, il faut passer par ce type de matchs".

Une deuxième finale en deux ans pour barrer la route du géant anglais qui, lui, n'a jamais atteint la dernière marche de la compétition : tel sera le défi des Parisiens, Neymar en tête. Le Brésilien a inscrit six buts cette saison en Ligue des champions, mais aucun encore en 2021 lors de ces matchs à élimination.