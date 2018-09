publié le 18/09/2018 à 14:35

La Ligue des champions est de retour ce mardi 18 septembre. Et dès ces premiers matchs de poule, les amateurs de football seront comblés avec de grandes affiches. Notamment en ce qui concerne les clubs français. Lyon affronte Manchester City le 19 septembre tandis que la veille Monaco reçoit l'Atlético de Madrid et le PSG se déplace à Anfield pour affronter Liverpool.



Les Reds seront en tout cas un sacré morceau pour des Parisiens pas encore toujours souverain dans le jeu depuis le début de la saison. Le match de mardi "nous permettra un peu de nous situer", avait observé le défenseur parisien Thomas Meunier sur Canal +, après la victoire en Ligue 1 contre Saint-Etienne (4-0).

Finalistes étincelants la saison passée sous la houlette du charismatique Jurgen Klopp, les Reds se sont, eux, bien densifiés leur onze et notamment au milieu de terrain en enrôlant cet été l'international guinéen Naby Keita et le Brésilien Fabinho.

1. La "MCN", pour s'imposer en Europe

Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar... L'attaque parisienne est une des meilleures d’Europe sur le papier. Mais ils doivent encore prouver en Ligue des champions, après des éliminations décevantes en huitièmes les années précédentes.



Et ce n'est pas pour rester à ce stade de la compétition année après année que les dirigeants parisiens ont formé la "MCN" composée de trois des meilleurs attaquants du monde, chacun dans leurs styles propres.



Le plus jeune des trois, Kylian Mbappé, a un nouveau statut depuis son titre de champion du monde et entend bien briller à l'échelle continentale pour tenter de devenir le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire, à la fin de l'année. Quant à Neymar, il a raté sa Coupe du monde entre performances décevantes et simulations qui en ont fait un objet de moqueries dans le monde entier. Il voudra prouver au monde sa valeur.

2. Deux des meilleures attaques d'Europe

Les deux équipes sont parmi les dernières dans les grands championnats européens à ne pas encore avoir perdu de matchs sur ce début de saison. Cinq victoires pour autant de matchs joués pour les deux formations. Cela notamment grâce à des attaques qui font partie des meilleures d'Europe.



La désormais célèbre "MCN" parisienne devra affronter une équipe dont l'armada offensive est à un niveau presque similaire. Après avoir gagné en solidité avec l'arrivée du gardien brésilien Alisson Becker et conservé cet été son étourdissant trident offensif Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, les Reds ont commencé la saison sur les chapeaux de roues et ne devraient pas s'arrêter contre le PSG.

3. Un duel d'entraîneurs

L'un est aussi bouillant et entraînant que le public de Liverpool, l'autre est une "tronche" de la tactique à l'élégance toute parisienne : Jürgen Klopp et Thomas Tuchel, sont très différents malgré une même nationalité et un parcours un peu similaire.





Jurgen Klopp sait aussi se faire apprécier, grâce à sa voix de basse et son humour mordant. "Il est très généreux avec ceux avec qui il travaille, et toujours très attentif à son environnement", note son biographe Raphael Honigstein. Et son football fait de pressing agressif et de contres supersoniques électrise ses joueurs comme le public en général. Thomas Tuchel n'est pas moins charmeur, quoique plus cérébral : ce fin tacticien s'exprime avec naturel, le plus souvent dans un Français de qualité, et a su convaincre, jusqu'à présent, le susceptible vestiaire parisien.



Une différence de taille entre les deux hommes : Thomas Tuchel vient de débarquer à Paris, alors que Jurgen Klopp est à Liverpool depuis 2015. La "grande gueule", qui reste incontesté en Angleterre, a eu le temps de façonner l'équipe qui lui convenait, et "cet été sa liste de souhaits a été satisfaite".