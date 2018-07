publié le 27/06/2018 à 15:00

Eine nationale katastrophe. L'expression n'est pas de trop après le coup de tonnerre qui s'est produit à Kazan, mercredi 27 juin, sur les coups de 18h en France comme en Allemagne. La Mannschaft, championne du Monde au Brésil en 2014, demi-finaliste en 2010 et 2006, finaliste en 2002, est éliminée de cette Coupe du Monde en Russie. Dès le 1er tour. Après seulement trois matches. C'est tout simplement la première fois de son histoire qu'une telle mésaventure lui arrive.



Battus par le Mexique (1-0) lors de leur entrée en lice dimanche 17 juin, de retour dans la course aux 8es de finale après un succès arraché face à la Suède (2-1) dans les ultimes secondes six jours plus tard, les hommes de Joachim Löw n'ont pas trouvé la solution pour marquer face à une vaillante Corée du Sud durant les 90 minutes du temps réglementaire. Avec un but synonyme de victoire 1-0, les Allemands seraient passés aux dépens du Mexique,battu par la Suède 3-0 dans le même temps à Ekaterinbourg.

Malédiction des tenants du titre

Les six minutes de temps additionnel leur laissaient encore de l'espoir d'imiter l'Argentine, miraculée la veille. Mais ce sont au contraire les Asiatiques qui ont profité des arrêts de jeu pour marquer et signer une victoire de prestige, qui ne les qualifient pas pour autant. Refusé dans un premier temps, le but de Young-gwon Kim a été validé après appel à l'assistance vidéo (93e). Manuel Neuer monté dans lka surface pour tenter une improbable égalisation, Heung-min Son a doublé la mise dans le but vide (96e).

La malédiction des Champions du Monde en titre au 21e siècle se poursuit donc. Après la France en 2002, l'Italie en 2010 et l'Espagne en 2014, l'Allemagne tombe donc de très haut. Forcément, de nombreuses questions vont se poser outre-Rhin. Suédois et Mexicains, eux, disputeront les 8es, face au deux premiers du groupe E, à déterminer dans la soirée entre le Brésil, la Suisse et la Serbie (matches à distance Serbie-Brésil et Suisse-Costa Rica).

Groupe F : le point final

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Suède 6 3 2 0 1 5 2 3

2. Mexique 6 3 2 0 1 3 4 -1

-----------------------------

3. Corée du Sud 3 3 1 0 2 3 3 0

4. Allemagne 3 3 1 0 2 2 4 -2

Fiche technique :

Mondial 2018 de football - 1er tour - Groupe F - 3e journée

À Kazan (Kazan Arena) : Corée du Sud bat Allemagne 2 à 0 (mi-temps 0-0)

Spectateurs : 41.835

Arbitre : M. Geiger (USA)

Buts :

Corée du Sud : Kim Young-gwon (90+2), Son Heung-min (90+6)

Avertissements :

Corée du Sud : Jung (9), Lee Jae-Sung (23), Moon (48), Son Heung-min (65)



Possession de balle :

Corée du Sud : 30 %

Allemagne : 70%

Les équipes :

Corée du Sud : Cho - Yun, Lee Yong, Kim Young-gwon , Hong - Moon (Ju 69), Jang, Lee Jae-Sung, Jung - Koo Ja-cheol (Hwang 56, Go 79), Son Heung-min (cap)

Entraîneur: Tae-Yong Shin

Allemagne : Neuer (cap) - Kimmich, Hummels, Süle, Hector (Brandt 78) - Özil, Khedira (Mar. Gomez 58), Reus, Goretzka (Müller 63), Kroos - Werner

Entraîneur : Joachim Löw