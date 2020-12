Coronavirus : la Coupe de France ne pourra pas avoir lieu, selon Jean Castex

publié le 02/12/2020 à 10:02

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët avait déjà exprimé son pessimisme quant à la tenue de la Coupe de France de football cette saison. "C’est presque cuit", avait-il lancé ce dimanche. Deux jours plus tard, ce mardi 2 décembre, le Premier ministre Jean Castex a mis fin au suspense.

Actuellement, "ne se pratique dans les stades que le sport professionnel", a rappelé le Premier ministre au micro de BFMTV. "Il ne sera pas possible de rouvrir dans les stades, le sport amateur collectif", le 15 décembre précise-t-il. Par conséquent , la Coupe de France de football, qui implique des équipes à la fois professionnelles et amatrices est-elle morte ? "Oui", a concédé Jean Castex. "On la soutient, on l'aide", précise-t-il.

A la suite des annonces d'Emmanuel Macron sur les assouplissements des mesures de confinement, "les reprises des compétitions et des rencontres interclubs", chez les amateurs "sont envisagées à compter du début du mois de janvier 2021, à la condition que les indicateurs de santé publique évoluent conformément à la trajectoire fixée par l’État", explique la FFF dans un communiqué.

Cette dernière n'a pas encore annoncé l'annulation officielle de l'édition 2020/2021 de la Coupe de France, qui serait une première depuis sa création en 1917. La compétition a toujours eu lieu, même en temps de guerre.