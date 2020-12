Manchester United-PSG : pourquoi Paris est encore dos au mur

publié le 02/12/2020 à 06:14

La peur du vide, de l'accident industriel, après une victoire aux forceps face à Leipzig (1-0) en Ligue des champions et deux copies inachevées en Ligue 1 à Monaco (3-2) et contre Bordeaux (2-2). Huit jour après une première "finale" dans son groupe sur la scène européenne, le PSG en dispute une deuxième, mercredi 2 décembre (21h), sur la pelouse de Manchester United.

Avant les deux dernières journées dans le groupe H, la situation est la suivante : MU en tête avec 9 points, Paris 6, Lepzig 6, Basaksehir 3. United n'a besoin que d'un nul face au PSG pour rejoindre les 8es de finale. Un résultat qui obligerait Paris, pour ne pas avoir à tergiverser, à s'imposer lors de la dernière journée face au club d'Istanbul si les Allemands et les Turcs, qui s'affrontent un peu plus tôt (18h55) partagent aussi les points.

Mais s'il y a un vainqueur dans cette rencontre, le tableau se noircira sérieusement pour Thomas Tuchel et ses hommes en cas de contre-performance en Angleterre. Si c'est Leipzig qui gagne, ils n'auront plus leur destin en main au Parc des Princes contre Basksehir le mardi 8 décembre. Si c'est le champion de Turquie, il y aurait un match à trois avec une énorme pression sur le finaliste sortant.

Mbappé enfin buteur ?

Il est donc largement l'heure pour Kylian Mbappé de retrouver le chemin des filets après un tunnel de huit matchs sans but dans la reine des compétitions. Le champion du monde français (21 ans) avait su le faire en février 2019 en 8e de finale aller (victoire 0-2 du PSG avant le cauchemar du retour). En Ligue 1, il a marqué neuf fois cette saison, mais pas lors de sa dernière sortie.

Paris compte beaucoup, également, sur le retour de Marco Verrati au milieu pour retrouver une dimension collective souvent inquiétante cette saison. Avec l'entrée en jeu de l'Italien en fin de match contre Leipzig, le visage du PSG a totalement changé. Le "petit hibou" doit permettre à ses partenaires de "mieux jouer en équipe", comme la souligné Neymar après le match contre Bordeaux.

Qualifié avec deux victoires

Conscient de l'importance de ce match décisif à Manchester United, le Brésilien a promis que le PSG tenterait de "jouer son meilleur match" de la saison. Après les défaites à l'aller à domicile (1-2) contre Paul Pogba & co. et celle à Leipzig (2-1), Paris n'a plus le droit à l'erreur. A contrario, avec deux succès, le club de la capitale sera certain de revoir les 8es de finale.