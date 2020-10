et Nicolas Georgereau

publié le 28/10/2020 à 17:03

Au lendemain de la sévère défaite de l'Olympique de Marseille sur sa pelouse face à Manchester City (0-3), la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des champions se poursuit mercredi 28 octobre avec Séville FC-Rennes (21h) et Istanbul Basaksehir-PSG (18h55), côté français.

Basaksehir, un club tout juste âgé de 30 ans, en août 1990, qui vient de décrocher son premier titre de champion de Turquie au grand dam des trois institutions stambouliotes, Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas. Basaksehir, un club surnommé par ses détracteurs le "FC Erdogan", en référence à l'actuel président turc Recep Tayyip Erdogan, qui dirigea lui-même l'ancien Istanbul Büyükşehir Belediyespor de 1994 à 2000.

L'ancien maire d'Istanbul a ensuite favorisé la montée en puissance de l'institution à la couleur orange, située dans la banlieue ouest de la ville, dans le quartier conservateur du même nom. Depuis 2014, Basakasehir appartient à des membres de l'AKP, le parti politique d'Erdogan ; il est soutenu par des multinationales proches du pouvoir. Son principal sponsor est Medipol, un groupe hospitalier privé dirigé par l'actuel ministre de la Santé.

Adebayor, Robinho, Erding...

Pour parvenir à ses fins, Basakasehir s'est aussi appuyé ces dernières années sur un recrutement d'anciennes gloires comme le Brésilien Robinho, le Togolais Emmanuel Adebayor, d'autres anciens de Ligue 1 (Mevlut Erding, Aurélien Chedjou, Gaël Clichy, Nacer Chadli), ou l'ancien joueur du Barça Arda Turan.

Face au PSG, quatre noms bien connus des amateurs devraient figurer dans le 11 de départ : l'ancien Lyonnais Rafael et le Slovaque Martin Skrtel (ex-Liverpool) en défense, Enzo Crivelli (passé par Bordeaux, Bastia, Angers et Caen) et Demba Ba (tombeur du PSG avec Chelsea en 2014) en attaque.

Fortes tensions politiques

Ce déplacement des Parisiens intervient par ailleurs dans un contexte de fortes tensions entre la France et la Turquie. Lundi 26 octobre, Erdogan a appelé en personne au boycott des produits français en réponse aux propos d'Emmanuel Macron.