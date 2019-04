publié le 15/04/2019 à 18:15

La finale de cette Ligue des champions 2018-2019 opposera-t-elle la Juve de Cristiano Ronaldo au Barça de Lionel Messi, le samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, celui de l'Atlético de Madrid ? S'ils se qualifient pour les demi-finales, les clubs italiens et espagnols garderont en tête cette possibilité.



Le tirage au sort des demi-finales a en effet été effectué en même temps que celui de quarts, le 15 mars dernier. Le vainqueur du duel entre la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam retrouvera ainsi celui de Tottenham-Manchester City, et celui de FC Barcelone-Manchester United soit Liverpool soit Porto.

Les deux premiers qualifiés seront connus mardi 16 avril (coup d'envoi des matches à 21h). Le Barça de Messi est en ballottage très favorable après sa victoire 1-0 sur la pelouse d'Old Trafford. Mais les Mancuniens ont prouvé face au PSG qu'il ne fallait pas trop vite les enterrer.

Demi-finales début mai

Entre la Juve, son expérience, son Ronaldo, et la jeunesse brillante de l'Ajax, tout reste à faire. "CR7" a encore marqué à l'aller mais David Neres a totalement remis les Hollandais dans le coup en égalisant juste après la pause (1-1). Au coup d'envoi, ce sont les Italiens qui seront qualifiés grâce à leur but inscrit à l'extérieur.



Mercredi 17 avril (21h également), Liverpool se rendra avec une avance confortable à Porto (2-0 au match aller à Anfield Road). Celle de Tottenham est plus mince après le 1-0 de l'aller contre Manchester City. Les demi-finales aller auront lieu les mardi 30 avril et mercredi 1er mai, les matches retour la semaine suivante.

Ligue des champions : résultats et programme

Tous les matches à 21h.



Quarts de finale aller :



Mardi 9 avril :

Liverpool - FC Porto : 2-0

Tottenham - Manchester City : 1-0



Mercredi 10 avril :

Ajax Amsterdam - Juventus Turin : 1-1

Manchester United - FC Barcelone : 0-1



Quarts de finale retour :



Mardi 16 avril :

Juventus Turin - Ajax Amsterdam

FC Barcelone - Manchester United



Mercredi 17 avril :

FC Porto - Liverpool

Manchester City - Tottenham