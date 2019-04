et Gregory Fortune

publié le 15/04/2019

La pression monte doucement pour les joueuses de l'équipe de France, et leur calendrier se clarifie semaines après semaines. Les Françaises joueront leur premier match du Mondial face à la Corée du Sud le vendredi 7 juin (21h) au Parc des Princes. Elles rencontreront ensuite la Norvège le mercredi 12 juin (21h) à l'Allianz Riviera de Nice et termineront leur phase de poule le lundi 17 juin (21h) à Rennes face au Nigeria. Mais avec quelles joueuses ?



Selon les informations du quotidien L'Équipe, la sélectionneuse Corinne Diacre devrait dévoiler la liste des heureuse élues le jeudi 2 mai prochain. Ce sera probablement sur le plateau du journal de 20h de TF1, détenteur des droits de diffusion de la compétition, comme l'a fait Didier Deschamps avant l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018.

La saison de clubs ne sera pas encore terminée pour les femmes à cette date. La dernière journée du championnat de France est prévue le samedi 4 mai et la finale de la Ligue des champions, qui pourrait concerner les Lyonnaises (demi-finalistes face à Chelsea), le samedi 18 mai.

23 plus des suppléantes ?

Qu'importe, Corinne Diacre a décidé de ne pas faire durer le suspense. Elle devrait annoncer une liste de 23 joueuses plus des réservistes, comme l’avait fait Deschamps le 17 mai 2018 avant le début de la préparation pour le Mondial en Russie.



Avant de débuter "sa" Coupe du Monde à la maison, l’équipe de France aura encore deux matches de préparation, le samedi 25 mai (16h) contre la Thaïlande à Orléans et le vendredi 31 mai (21h) contre la Chine à Créteil.